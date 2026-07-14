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批交通部千萬標案「熊平安」淪大撒幣 王鴻薇：社群發文按讚鮮有破百

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

立法院各委員會陸續展開預算審查，國民黨立委王鴻薇今揭露，交通部投入1200萬元辦理「交通安全入口網」行銷維護標案，其中250萬元用於媒體宣導，但這樣千萬級標案的官方社群「熊平安」流量卻慘不忍睹，批評政府宣傳經費淪為浪費公帑大撒幣。

王鴻薇表示，隨著預算審核，許多藏汙納垢的內容逐漸浮現檯面，尤其媒宣費往往花費高額預算，卻層出不窮過度集中特定媒體以及成效不彰問題。

王鴻薇指出，交通部自112年起辦理「交通安全入口網112-114年行銷暨維護委外服務案」，為期兩年、總經費1200萬元，每年編列600萬元，其中媒體政策宣導費250萬元，工作內容包括官方社群帳號經營、線上活動、圖卡、影片、懶人包製作與發文，以及Podcast節目製作等。

王鴻薇說，根據交通部預算書上分析報告，這樣千萬級標案的官方社群帳號叫做「熊平安」，在她實際了解該臉書及社群平台後，發現流量簡直慘不忍睹。不論是IG或臉書，發文的按讚數鮮有破百，留言互動甚至很少超過十人，半年才有一個活動破千讚、留言破50大關。這種成效與表現，卻可以拿到千萬預算，不知道羨煞多少外面的公關公司。

王鴻薇指出，她已經提案刪除250萬、凍結250萬，要交通部給國人一個交代。當政府宣傳經費淪為浪費公帑大撒幣，在野黨刪除不合理的預算，就是對人民最大的負責。

王鴻薇 交通部 國民黨 社群 交通安全

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