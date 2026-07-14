民眾黨4立委加入IPAC遭疑 黃國昌：兩岸路線未變

黨主席黃國昌表示，民眾黨青年團今天赴上海參訪單純，4名立委加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），沒必要貼抗中標籤，未改變創黨主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」路線及五個互相原則。

民眾黨中央評議委員會主委李偉華今天率3黨工及5名台灣民眾黨青年團員，赴上海展開4天3夜參訪行程。

黃國昌今天在「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會後接受媒體聯訪。現場媒體表示，民眾黨青年團訪上海，同時又有黨籍立委陳昭姿、王安祥、洪毓祥、許忠信卻先後加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC）這個抗中色彩鮮明的國際組織，詢問民眾現行對中路線。

黃國昌強調，這次青年團去中國，是單純的青年世代對話，討論交通、公共住宅等城市治理，及AI科技交流等重要公共政策；且除此次青年團訪中國大陸，8月民眾黨智庫也將訪美國、9月還有韓國出訪規劃。

黃國昌說，跟大家保持暢通的溝通管道，增加彼此的理解、累積互信，才是民眾黨認為應該抱持的務實開放態度。至於黨團成員參加國際組織，也應抱持相同態度，沒必要貼上「抗中」標籤。

黃國昌強調，創黨主席柯文哲所定「台灣自主、兩岸和平」路線，及「五個互相」基本原則，「到今天為止沒有任何的改變」。且抗中與否根本不是最重要目的；維持台灣自由、民主、法治、人權，同時增進兩岸的和平，才是大家最希望達成的目標

黃國昌說，自己相信在世界的舞台上，自由、民主、人權、法治應是共通語言，任何國際組織也不會否認和平、溝通、對話的重要性，認為不應用單一意識形態或標籤簡化。