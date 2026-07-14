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藍盼各公投案印同一張 綠：案數仍未定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院程序委員會的院會議程仍是周五決定，但在新增提案中，國民黨希望修《公投法》，簡化選務流程。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
立法院程序委員會的院會議程仍是周五決定，但在新增提案中，國民黨希望修《公投法》，簡化選務流程。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

藍希望修《公投法》，讓6大公投能順利投票！國民黨團14日在程序委員會提案，盼公投若超過2案，可以印在同一張投票單上，且選舉票開完才開公投案。對此，綠委莊瑞雄表示，相關公投案都尚未在立法院審議完成，公投最後究竟是幾案也未知。

選舉開完再開公投

立法院14日的程序委員會上，藍白依舊是以多數通過，將議程送交17日院會表決。在提議的新增列案上，國民黨希望能修正《公投法》第21、23條，「如同時舉行兩項以上公民投票案時，應該將各該公民投票案編印於同一張公投票。」

第23條修正條文指出，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，「前項與全國性選舉同日舉行之公民投票，其開票程序應於全國性選舉票開票完成後，使得進行公民投票之開票」。

盼減輕選務壓力

修法理由指出，現行公投案採「一案一票」方式印製與發給公投票，當同一投票日有多項公投案時，不僅會導致領票程序繁瑣，還會讓投票所排隊人潮不斷，若改為多項公投合併印製於同一張選票，能有效縮短領票時間、改善投票動線，並大幅減少紙張消耗與行政成本，減輕選務人員處理公投票的繁重壓力。

對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄曾回應說，相關公投案都尚未在立法院審議完成，且立法院確定後，中選會也要依法審議去確認是否違背憲法等問題，到底中選會是否核准反廢死等公投？這些都還未定，最後究竟是幾案也未知，現在談都言之過早。

另外，民進黨希望在議程中排入《總統與副總統選罷法》、《土石採取法》、《總預算審查總報告》等9案，也在程序委員會中遭到藍白多數否決。

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公投 莊瑞雄 國民黨團 公投綁大選

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