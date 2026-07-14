綠黨團提案譴責中國民族團結法 立法院逕付二讀

中國大陸「民族團結進步促進法」7月實施，民進黨立院黨團今提出公決案，譴責中國政府假立法之名，行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應，威脅我國國民人身安全。立法院經朝野協商後，同意將該案列入院會討論事項，並逕付二讀、交付協商。

印太戰略智庫執行長矢板明夫遭香港男子毆打，賴政府定調為中共「民族團結進步促進法」上路以來首起跨境鎮壓案。民進黨立院黨團3日曾提案，但藍白黨團以人數優勢封殺。立法院今開院會，黨團協商共識將公決案案列入院會討論事項，並逕付二讀、交付協商。

民進黨團提案說明指出，針對中國政府假立法之名行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應、威脅我國國民人身安全，立法院不分黨派予以最嚴厲譴責，共同守護國人安全；鑑於該法大幅提高我國人民赴海外旅行、經商及學術交流風險，政府應積極採取應處措施，包括研修相關法律規範，嚴懲協力行為在內等不法，健全赴中與海外風險預警機制，協助國人、企業、學術界及民間團體強化風險辨識與安全意識。

民進黨團說明，該法賦予中共執法機關無限擴大解釋之權力，已構成不限國籍、不分地域的全球性長臂鎮壓。為捍衛人權，呼籲全球理念相近的國家深化合作，共同抵禦威權擴張，阻絕任何侵犯他國主權之行徑，維護普世人權價值。