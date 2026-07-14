快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

綠提案譴責中國民族團結法 立院逕付二讀交協商

中央社／ 台北14日電
中國「民族團結進步促進法」正式實施，涉及域外適用的相關條款備受關注。民進黨立委范雲（右3）與多個民間團體13日舉行記者會譴責該法，並將印有「民族團結進步促進法」名稱的紅底金字紙張撕毀，以表達抗議立場。中央社
中國「民族團結進步促進法」正式實施，涉及域外適用的相關條款備受關注。民進黨立委范雲（右3）與多個民間團體13日舉行記者會譴責該法，並將印有「民族團結進步促進法」名稱的紅底金字紙張撕毀，以表達抗議立場。中央社

中國7月1日施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責。立法院會今天開會，朝野無異議將此案逕付二讀交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

中國「民族團結進步促進法」1日實施，針對破壞民族團結進步、製造民族分裂行為者，將依法追究責任，包括中國境外的組織和個人，引發各界討論。對此，民進黨團在院會提出譴責案。

譴責案內容指出，為維護民眾安全，建請院會作成3點決議，其中包括「針對中國政府假立法之名行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應、威脅我國國民人身安全，立法院不分黨派予以最嚴厲的譴責，並將共同守護國人安全」。

決議內容也包括，「鑑於該法大幅提高我國人民赴海外旅行、經商及學術交流的風險，政府應積極採取應處措施，包括研修相關法律規範，嚴懲協力行為在內等不法，健全赴中與海外風險預警機制，協助國人、企業、學術界及民間團體強化風險辨識與安全意識」。

此外，第3點決議內容為，「該法賦予中共執法機關無限擴大解釋的權力，已構成不限國籍、不分地域的全球性長臂鎮壓。為捍衛人權，特此呼籲全球理念相近的國家深化合作，共同抵禦威權擴張，阻絕任何侵犯他國主權的行徑，維護普世人權價值」。

立法院會3日開會時，民進黨團曾提出此譴責案，不過藍白挾人數優勢，否決民進黨團提議的討論事項內容，因此該案未能列為討論事項議案。立法院會今天開會時，民進黨團再度提案，朝野討論後達成共識，此案不表決，逕付二讀，交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

中共 民進黨團

延伸閱讀

海外組織連署 籲各國表態中國民族團結法無域外效力

影／中國大陸「民族團結進步促進法」本月上路 民團譴責惡法

廢除「非核家園」公投 立院逕付二讀送黨團協商

林志潔：民眾避免港澳轉機 網紅應提醒粉絲赴中風險

相關新聞

廢除非核、安樂死公投逕付二讀 6綁大選備案全出爐

在野黨盼以公投綁年底大選提升投票率，繼「鞭刑」、「反廢死」、「交通罰鍰」及「移轉投票」四案逕付二讀後，國民黨立法院黨團及民眾黨團今日於院會中再分別提出兩公投案，包括「廢除非核家園」以及「安樂死」，經院會表決後，廢核以58比48、安樂死以57比48票，兩案皆在藍白聯手下表決通過，逕付二讀。值得注意的是，國民黨立委賴士葆在安樂死表決中未投下同意票。

谷立言再遭中方點名批評 外交部：台美合作愉快無需中共置喙

繼國台辦兩度批評美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）後，央視旗下媒體日月譚天13日晚間接棒發文，批評谷立言是「劣跡斑斑的太上皇」。這是北京在本月第三度發聲批判谷立言，中華民國外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會表示，台美溝通無礙，合作愉快，無需中共置喙。

藍營議員參選人赴監院 遞檢舉函賴卓政府瀆職

行政院長卓榮泰今天下午赴立法院針對中聯問題油進行專案報告之前，9名國民黨北北基桃中議員參選人今天早上先前往監察院遞交檢舉函，要求賴清德總統出來面對、卓榮泰道歉，且衛福部長石崇良應下台。

民眾黨團提安樂死公投 白委：不應由少數政治人物、專家決定

年底九合一選舉進入倒數，藍白兩黨推動多項公投案，民眾黨立法院黨團今天提出安樂死公投，希望讓人民依照意志自行選擇尊嚴善終。民眾黨團幹事長邱慧洳表示，安樂死曾經是禁忌話題，然而社會氛圍有所改變，盡管仍然有正反面意見，民眾黨團希望開放社會討論。

批交通部千萬標案「熊平安」淪大撒幣 王鴻薇：社群發文按讚鮮有破百

立法院各委員會陸續展開預算審查，國民黨立委王鴻薇今揭露，交通部投入1200萬元辦理「交通安全入口網」行銷維護標案，其中250萬元用於媒體宣導，但這樣千萬級標案的官方社群「熊平安」流量卻慘不忍睹，批評政府宣傳經費淪為浪費公帑大撒幣。

綠黨團提案譴責中國民族團結法 立法院逕付二讀

中國大陸「民族團結進步促進法」7月實施，民進黨立院黨團今提出公決案，譴責中國政府假立法之名，行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應，威脅我國國民人身安全。立法院經朝野協商後，同意將該案列入院會討論事項，並逕付二讀、交付協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。