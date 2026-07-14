綠提案譴責中國民族團結法 立院逕付二讀交協商

中國7月1日施行「民族團結進步促進法」，民進黨立法院黨團提案譴責。立法院會今天開會，朝野無異議將此案逕付二讀交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

中國「民族團結進步促進法」1日實施，針對破壞民族團結進步、製造民族分裂行為者，將依法追究責任，包括中國境外的組織和個人，引發各界討論。對此，民進黨團在院會提出譴責案。

譴責案內容指出，為維護民眾安全，建請院會作成3點決議，其中包括「針對中國政府假立法之名行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應、威脅我國國民人身安全，立法院不分黨派予以最嚴厲的譴責，並將共同守護國人安全」。

決議內容也包括，「鑑於該法大幅提高我國人民赴海外旅行、經商及學術交流的風險，政府應積極採取應處措施，包括研修相關法律規範，嚴懲協力行為在內等不法，健全赴中與海外風險預警機制，協助國人、企業、學術界及民間團體強化風險辨識與安全意識」。

此外，第3點決議內容為，「該法賦予中共執法機關無限擴大解釋的權力，已構成不限國籍、不分地域的全球性長臂鎮壓。為捍衛人權，特此呼籲全球理念相近的國家深化合作，共同抵禦威權擴張，阻絕任何侵犯他國主權的行徑，維護普世人權價值」。

立法院會3日開會時，民進黨團曾提出此譴責案，不過藍白挾人數優勢，否決民進黨團提議的討論事項內容，因此該案未能列為討論事項議案。立法院會今天開會時，民進黨團再度提案，朝野討論後達成共識，此案不表決，逕付二讀，交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。