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谷立言再遭中方點名批評 外交部：台美合作愉快無需中共置喙

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
繼大陸國台辦之後，央視昨晚也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。聯合報系資料照
繼大陸國台辦之後，央視昨晚也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。聯合報系資料照

繼國台辦兩度批評美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）後，央視旗下媒體日月譚天13日晚間接棒發文，批評谷立言是「劣跡斑斑的太上皇」。這是北京在本月第三度發聲批判谷立言，中華民國外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會表示，台美溝通無礙，合作愉快，無需中共置喙。

AIT 8日回應重申美國對台政策沒有改變，美國希望維持當下現狀；美國國務院發言人9日也力挺谷立言，稱谷立言完全代表美政府立場。日月譚天指控谷立言挑動兩岸對抗、鼓噪「以武拒統」，及掏空台灣經濟命脈。

蕭光偉指出，對於台灣和其他自由民主國家的互動，無論做任何事情，中共都是批判並且反對；台灣已經一再強調「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」，我方作為主權獨立國家，本來就有權和世界上的其他自由民主的國家互動。

蕭光偉表示，谷立言代表美方和台灣的互動，雙方溝通都沒有問題，而且合作得非常愉快，這也不需要中共置喙。

谷立言 外交部 中共 AIT

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