綠批安樂死公投是立院失職 藍嗆：用更大的民主防賴總統三不

面對年底九合一地方大選可能合併公投，藍白今天在立法院分別提出「安樂死」、「廢非核家園」公投提案。民進黨團幹事長莊瑞雄發言表示，複雜公共政策不該丟給老百姓決定，這樣立法院叫做失職；國民黨立委羅智強說，因為現在遇到百年一見「昨是今非、選輸不認黨」，所以提出公投讓人民作主。

民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團今天在立法院院會分別提出「安樂死」、「廢非核家園」公投提案，二案均在藍白優勢人數下逕付二讀，進入一個月協商冷凍期。

立法院處理公投提案時，朝野協商決定各黨團推派1人發言。莊瑞雄表示，民進黨對兩公投案有不同看法，安樂死涉及法律、倫理、醫療、宗教等，全世界透過公投完成安樂死的國家只有紐西蘭，涉及複雜公共政策的議題丟給老百姓公投，表面上看起來尊重民意，但實際上這樣對嗎？如此立法院叫做失職。

羅智強表示，在野黨無論是推鞭刑、安樂死或廢除非核家園公投等，民進黨稱立院修法就可以，為何要公投？那是因為現在的執政黨叫做「選輸不認黨」，立法院通過的法律案，偉大的賴清德總統可以不公布、不副署、不執行，所以在野黨只好用「更大的民主」讓人民決定。他呼籲，若人民同意鞭刑、廢非核家園等，也請賴總統也不要再反反覆覆，否則就是跟人民作對。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，安樂死曾經是非常爭議的議題，但隨著社會氛圍的改變已突破禁忌，開始有人支持。現在雖然有安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，但都適用末期病人、昏迷不可逆、重度失智患者，有一群人罹患疾病相當痛苦，卻沒有適用空間，這些人權利也應該給予保障。民眾黨團希望交付公投讓人民做決定，讓罹患疾病承受痛苦的人多一個選項。