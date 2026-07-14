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推安樂死公投 白營盼給民眾善終選擇權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨14日提出「安樂死公投」，盼給民眾自主善終權利。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
民眾黨14日提出「安樂死公投」，盼給民眾自主善終權利。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「民眾應有權選擇『尊嚴善終』！」民眾黨14日召開記者會，宣布推動「安樂死公投」，盼在嚴格法律與謹慎評估下，讓無法治癒的病友獲得善終權；針對綠委陳冠廷認為此事不需要透過公投，黨主席黃國昌批評，民進黨不要執政就不想公投。

痛苦者無法安樂死

民眾黨總召陳清龍表示，他們已經提出2個公投：「交通罰鍰公投」是為了讓交通罰鍰不要成為地方政府的小金庫，還有購買科技執法的預算，應該全數用在道安改善；「移轉投票公投」讓異地求學與工作的年輕人享有公平投票的權益，適用範圍在總統、立委與全國性公投。14日他們則再提出「安樂死公投」，盼讓民眾有權選擇進入生命終點的方式。

「安樂死已經不再是社會禁忌！」民眾黨立委邱慧洳強調，近年來高齡化加上許多長照悲歌，讓安樂死獲得更多討論，如今政府雖有《安寧醫療和緩條例》與《病人自主權利法》，但很多疾病無法治癒者無法適用這兩個法案，因此他們有先提出《尊嚴善終法》。民眾黨立委洪毓祥說，提公投案並非製造對立，是希望更多民眾加入討論。

謹慎評估應給善終

同黨立委陳昭姿也說，醫療並非萬能，許多病友雖然已經用最強的止痛藥，但身心靈的痛苦依舊無法緩解，她過去在醫院碰到許多病友，每天問的問題不是「我還可以活多久？」而是「我還要受苦多久」，若能有最嚴格的法令規範，還有專業醫療評估下，國家應給予人民「善終」的權益。

對於民眾黨公投提案，也曾提出安樂死修法的民進黨立委陳冠廷受訪時表示，民眾黨選擇另提公投，即使公投通過，所有最關鍵、困難的問題，最後還是要交由國會審議。他強調，生命自主、正面處理法律與醫療配套，保障病人的選擇，同時防止弱勢者承受壓力或制度遭到濫用。在野黨欲推動安樂死制度，就應支持委員會儘速排審、提出具體條文。

綠執政就不想公投

針對陳冠廷的說法，邱慧洳則回應說，民眾黨在上一屆的立委就已經提過安樂死修法、也已經一讀，如今倡議者相當踴躍，但民眾黨是傾聽民意的政黨，也希望將相關議題交付公投，未來立法若能有「社會更廣泛的民意」作為基礎，修法才會更順利推動。

「安樂死的修法進程比『蝸牛』還要緩慢！」民眾黨主席黃國昌痛批，若按照民進黨的邏輯，《公投法》乾脆廢掉就好了，他呼籲陳冠廷複習過去民進黨推動公投民主的歷史，「重大公共政策交給民眾選擇，請問民進黨何錯之有？」他不滿指出，民進黨如今變得如此傲慢，已經忘記過去的主張。

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公投 安樂死 黃國昌

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