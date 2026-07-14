中選會管太多 黃國昌認公投程序可修法

「中選會主委游盈隆不該對公投數量說三道四！」民眾黨主席黃國昌14日在記者會批評，游盈隆過去也對推動公投有許多貢獻，盼擔任主委時別忘記；針對國民黨盼修《公投法》，若超過2個公投便將所有公投印在同一張紙上，黃國昌也說，可以好好討論公投投票程序問題。

應專心把選務辦好

黃國昌在出席民眾黨推動「安樂死公投」記者會時，媒體詢問對於中選會主委游盈隆認為公投太多恐影響年底選務，還有國民黨將推動修法，若超過2案公投，該次公投應將全部案子印在同一張紙上，還有應先開選舉票再開公投票。黃國昌回應說，游盈隆在擔任主委前是他很敬重的教授，曾在公投民主歷史上留下不少痕跡。

「希望當上主委的游教授不要忘記公投民主的價值！」黃國昌強調，中選會唯一該做的事情就是「把選務做好」，不是對提出的公投案數量說三道四，法律上並沒有授權中選會可以這樣做，也沒有限制公投的數量，作為中選會主委應該要有信心與擔當，把選務做到好。

鞭刑立場還要討論

雖然未明確表態是否支持國民黨的提案，但黃國昌也說，在選務做好的目標下，技術性的投票流程如何簡化與更有效率，值得大家共同討論。他指出，政府不應該用行政程序剝奪人民透過公投形成重大政策的權益。

媒體另追問說，民眾黨立委目前對鞭刑公投是4比4、仍在僵持中，且創黨主席柯文哲對此也有疑慮，未來會是什麼樣的立場？

「我們應該探討人民為何如此不滿！」黃國昌指出，鞭刑公投目前黨內各有看法，也在法律圈引起大量討論，但他認為更應該關注的，是現有制度對於詐騙、虐童的處理消極，才會讓人民不滿到會有「鞭刑」的倡議，與其將重點放在鞭刑，不如探討如今案件的處理出現什麼問題。

但黃國昌也說，這段時間他與黨內立委也會聆聽黨公職、民眾不同的聲音，逐漸的形成共識。

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