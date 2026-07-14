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安樂死、重啟核電2公投 藍白逕付二讀

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民眾黨立法院黨團14日舉行記者會，黨主席黃國昌（左3）與黨團總召陳清龍（左2）率黨團立委出席，說明民眾黨團提出的安樂死公投等3項公投提案內容。中央社
台灣民眾黨立法院黨團14日舉行記者會，黨主席黃國昌（左3）與黨團總召陳清龍（左2）率黨團立委出席，說明民眾黨團提出的安樂死公投等3項公投提案內容。中央社

安樂死」、「重啟核電」2公投案確定逕付二讀！立法院14日院會上，藍白以57比48的多數通過公投逕付二讀。綠委莊瑞雄批評，全球僅有紐西蘭透過公投將安樂死法制化，相關議題應立法處理；但藍委羅智強不滿指出，綠對法案可不副署、不公布，只能以公投展現民意。

僅紐西蘭公投安樂死

立法院14日表決「安樂死」、「重啟核電」2公投案是否逕付二讀。最後在藍白占多數的狀況下，兩公投逕付二讀，未來將交付黨團協商（政黨召集）與朝野協商（立法院長韓國瑜召集）。加上之前的「移轉投票」、「交通罰鍰」、「鞭刑」與「反廢死」，今年除縣市長與議會選舉以外，預計還要進行6大公投。

在表決前，民進黨幹事長莊瑞雄發言時質疑，將生命議題當成選舉動員的工具要「三思」，全球僅有紐西蘭透過公投決定安樂死立法，其他國家仍是由國會審議，相關議題牽涉廣泛，應以修法討論；至於能源政策方面，執政黨當然要提供足夠能源促使經濟發展，但也要關注核安、核廢料問題。

批綠非核家園雙標

「國民黨過去提案設立核廢料場的台東、烏坵，在地居民通通都反對！」莊瑞雄強調，各黨應該針對核安與核廢料想出辦法，而非輕率的就將相關議題交付公投。

但國民黨立委羅智強反駁說，為何要提出公投？因為如今的民進黨「選輸不認」且「昨是今非」，過去支持公投如今反對，還有立法院通過的法案只要不合民進黨的意，就說不符民意，政府竟可以不副署、不公布與不執行，過去大罷免時還說要罷免反對「非核家園」者，結果總統賴清德卻感謝藍白通過《核管法》的修法。

羅智強呼籲民進黨不要再立場反覆，應直面人民在相關議題上的訴求。

公投逕付二讀後，還要經過政黨協商程序，最快在1個月後進行表決，隨後由中選會進行審查，然後在11月28日與地方民代選舉一起投票。

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核電 公投 安樂死

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