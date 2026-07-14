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藍白強勢通過 無人機條例經委會主審

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院會14日藍白以多數通過，無人機相關法案將由經濟委員會主審，財政與外交國防聯席審查。中央社資料照
立法院會14日藍白以多數通過，無人機相關法案將由經濟委員會主審，財政與外交國防聯席審查。中央社資料照

三黨《無人載具條例》將由經濟委員會主導，外交國防與財政委員會聯席審查！民進黨希望《無人載具條例》由外交國防委員會審查，但藍白認為應考量產業發展，因此在14日院會以57比48通過，政院版與三黨的無人機相關法案將由經濟委員會主導。

藍綠表決未全到齊

立法院將於周四排審行政院（5年2100億特別預算）、國民黨（6年2400億常態預算）、民眾黨、民進黨立委林楚茵林宜瑾與國民黨立委賴士葆等人的無人載具相關法案。在野黨希望以經濟委員會為主要審查單位，掌握議題主導權，因此三黨14日在院會進行表決大戰。

經過多輪表決，與無人載具相關的所有法案，國民黨與民眾黨都支持由「經濟、外交國防與財政委員會審查」，但民進黨團支持放在「外交國防與財政委員會」審理，因此在藍白立委多數下，分別都以56到57票的票數，表決通過相關提案，民進黨則是48票。藍綠立委並沒有全部到齊。

經濟主審對接產業

對此，國民黨立委廖偉翔指出，國民黨版條例的核心在於「創造產業鏈」，內容包括產業發展、供應鏈布局、投資誘因、關鍵技術管理及相關預算與經濟政策，多屬於經濟部與財政部的權責，交由經濟委員會主審，能精準對接產業現況。

民眾黨立委王安祥也說，黨團所提條例草案規劃設計無人機產業發展戰略委員會與國家產業發展綱領，以強化產業規劃並兼顧國防需求。同時，該條例草案之主管機關為經濟部及國防部，具有更周全且真正有利產業發展與國防提升的全面規劃。

國防才可專業審查

身兼外交及國防召委的民進黨立委陳冠廷卻指出，政院版《國防自主無人載具採購特別條例》是針對國防部依作戰需求所提出的特別預算，目的非常明確，就是讓國防部能以更有效率的方式「快速」籌獲、「採購」所需戰力，無人載具本質上就是國防事務，應交由外交及國防委員會專業審查，才能兼顧提升國防戰力與國內產業發展。

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無人機 林楚茵 林宜瑾

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