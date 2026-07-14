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巴拉圭禽肉將進入台灣市場 首批150公噸封櫃啟運
巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）5月訪台時，賴清德總統宣布將進口巴拉圭禽肉；外交部拉美及加海司長韓志正今天在外交部例行記者會表示，第一櫃巴拉圭禽肉已封櫃，相信巴拉圭禽肉很快就會進入台灣市場。
潘尼亞8日在社群平台臉書及Instagram發文指出，今天見證了歷史性的一刻，首批150公噸禽肉封櫃運往中華民國台灣；這反映雙邊強健友誼，也代表著上次訪台成功開啟市場。
韓志正說，巴拉圭是農牧國家，牛肉跟豬肉都陸續銷到台灣，而且成績很不錯，巴拉圭養雞業也很期待；大約在上周，有報導指潘尼亞已經為第一櫃來台灣的禽肉封櫃；相信很快地，巴拉圭禽肉就會進入台灣市場，來嘉惠台灣民眾。
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