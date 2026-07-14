藍營議員參選人赴監院 遞檢舉函賴卓政府瀆職

行政院長卓榮泰今天下午赴立法院針對中聯問題油進行專案報告之前，9名國民黨北北基桃中議員參選人今天早上先前往監察院遞交檢舉函，要求賴清德總統出來面對、卓榮泰道歉，且衛福部長石崇良應下台。

國民黨台北市議員參選人楊植斗、賴苡任、李明璇、陳冠安；新北市議員參選人陳以樂；基隆市議員參選人林祐德、張家馨；桃園市議員參選人江冠妤以及台中市議員參選人許育璿等9人，前往監院遞交「守護食安賴卓政府違法瀆職」檢舉函，要求監院徹查中聯致癌油事件，且請卓榮泰、石崇良、食藥署長姜至剛與食安辦主任許輔下台負責。

隨後，議員參選人遞交完檢舉函後轉往行政院門外抗議，並由許輔接受陳情。李明璇表示，請中央政府面對全國民眾拿出食安及國安的態度。楊植斗則質問許輔，「你不覺得這一次應該要有人負起政治責任，下台負責與道歉呢？」許輔回應，上周在立法院衛環委員會同樣被詢問。這時候就是全力的把食安做好，並不會去眷戀，且該負的責任當然也都要負責。