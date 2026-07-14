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廢除非核、安樂死公投逕付二讀 六綁大選備案全出爐

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
藍白所提「廢除非核家園」、「安樂死」兩公投案於今日院會逕付二讀。聯合報系資料照
藍白所提「廢除非核家園」、「安樂死」兩公投案於今日院會逕付二讀。聯合報系資料照

在野黨盼以公投綁年底大選提升投票率，繼「鞭刑」、「反廢死」、「交通罰鍰」及「移轉投票」四案逕付二讀後，國民黨立法院黨團及民眾黨團今日於院會中再分別提出兩公投案，包括「廢除非核家園」以及「安樂死」，經院會表決後，廢核以58比48、安樂死以57比48票，兩案皆在藍白聯手下表決通過，逕付二讀。值得注意的是，國民黨立委賴士葆在安樂死表決中未投下同意票。

國民黨團「廢除非核家園」案由表示，有鑑於賴清德總統⽇前表⽰，在⼈⼯智慧時代、因應氣候變遷以及地緣政治變化等3因素，使得台灣進入⼀個新的情勢，政府對重啟核電持開放態度，並強調在114年5⽉17⽇核三廠⼆號機停轉之後，台灣已經達到非核家園的⽬標 ｡

案由指出，因此主張廢除 ｢非核家園」作為我國能源政策⽬標，將核能重新納入國家能源發展的重要選項，適度提⾼核能發電占比，建立安全、穩定、多元且低碳的能源結構，降低對火⼒發電及進⼝燃料的依賴，確保合理電價與穩定供電，提升國家能源安全與國防韌性，並為⼈⼯智慧（AI）、半導體及⾼科技產業提供充⾜、穩定的電⼒來源，兼顧國⺠健康､經濟發展及國家永續，為下⼀代打造更安全、更具競爭⼒的台灣。

根據國民黨團所提「廢除非核家園」公投案，主文為「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國⺠健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」是否有當？請公決案。

國民黨團則提出「安樂死」公投案，主文為 ｢您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障⽣命⾃主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其⾃主意志進⾏安樂死，以達到尊嚴善終？」是否有當？請公決案。

公投 安樂死 非核家園

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