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影／賴苡任送油槍 請行政院長卓榮泰不要「油槍滑掉」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影
北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影

北北基桃中青年世代楊植斗賴苡任李明璇、陳冠安、林祐德、張家馨、陳以樂、江冠妤、許育璿等人，今天赴監察院檢舉行政院卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。一行人離開監察院後轉往行政院陳情，賴苡任帶了一把油槍送給卓榮泰，希望卓榮泰要拿好油槍不要滑掉，諷刺卓榮泰在立法院答詢時「油腔滑調」。

台北市議員楊植斗表示，食安風暴人人有責，但也很遺憾，中央政府不替人民的食安健康風險來做風控、把關，反而是幫業者、財團開方便之門。不是想說怎麼把我們吃的油回收、下架，而是想方設法的讓已經預防性下架的油品，再次可以賣到我們家家戶戶的廚房、餐廳來使用。下午就有一個專為食安所召開的專案報告，希望賴清德總統真的要好好面對這件事情，也要求行政院長卓榮泰應該要道歉，衛福部長石崇良應該要下台。

台北市議員參選人賴苡任表示，請卓榮泰院長好好面對在野黨立法委員所有的問題，不要閃避、不要問東答西、不要油腔滑調，拿好這把「油槍」好好的面對國人，好好面對台灣這麼多人遇到的食安問題，如果下午繼續油腔滑調，下一次會送這個「油膩大叔」一箱的吸油面紙，讓他沒有辦法繼續如此油膩下去。

北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影
北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影

賴苡任（前左）帶了一把油槍請食安辦主任許輔（右）轉交行政院長卓榮泰，希望卓榮泰要拿好油槍不要滑掉，諷剌卓榮泰在立法院答詢時「油腔滑調」。記者邱德祥／攝影
賴苡任（前左）帶了一把油槍請食安辦主任許輔（右）轉交行政院長卓榮泰，希望卓榮泰要拿好油槍不要滑掉，諷剌卓榮泰在立法院答詢時「油腔滑調」。記者邱德祥／攝影

北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影
北北基桃中青年世代今天赴監察院檢舉行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員違法瀆職，並遞交檢舉函請監察院查辦。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 賴苡任 行政院 李明璇 楊植斗 石崇良 食安 監察院 致癌沙拉油

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