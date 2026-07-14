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陳冠廷提安樂死法案但反公投 黃國昌嗆謬論：乾脆主張廢除公投法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者林銘翰／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者林銘翰／攝影

針對民眾黨立法院黨團提出安樂死公投民進黨立委陳冠廷今天重申反對立場。民眾黨主席黃國昌表示，安樂死議題在社會討論許久，「但是在立法進程，爬得比蝸牛還慢」，如果陳冠廷的謬論可以成立，是否乾脆就廢除公民投票法，「請回去複習一下民進黨公投民主的歷史。」

陳冠廷今天在立法院受訪時指出，生命自主與尊嚴善終值得社會公開、理性討論，但是安樂死涉及生命權、病人自主、醫療倫理及刑事責任，如此嚴肅且複雜的制度問題，很難簡化成一句口號、一張同意或不同意的選票，因此才需要代議士在國會履行職責。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團幹事長邱慧洳受訪時說，民眾黨團早有提出「尊嚴善終法」草案，安樂死在台灣是正反意見並陳的議題，隨著相關禁忌突破、倡議者非常踴躍，目前也得到社會廣大回應，「民眾黨是一個傾聽民意的政黨，這個問題應該交付公投，讓社會廣泛討論，我們以民意為基礎推動安樂死立法。」

黃國昌表示，民眾黨以非常慎重的態度提出安樂死公投，這個議題過去在社會討論許久，「但是在立法進程上面，爬得比蝸牛還要慢」，如果陳冠廷提出來的謬論可以成立，是否乾脆就主張廢除公民投票法，「請他回去複習一下，民進黨公投民主的歷史。」

黃國昌說，面對這種牽涉生命自主、人性尊嚴的議題，民眾黨當然會有自己的立場，也因此反映在相關法律提案，「但是我們也知道，這種事情牽涉價值選擇的問題，所以我們願意謙卑地聆聽民意，讓人民共同加以決定，而不是把重大決定交由少數幾個人，自己開完會就決定。」

黃國昌也反問民進黨，重大公共政策交給人民加以決定「何錯之有」，民進黨什麼時候變得這麼傲慢，好像以為可以凌駕在人民意志之上，他們根本忘記過去推動公投的民主歷程，可能也早已忘記人民才是國家的主人。

有關國民黨團推動鞭刑入法公投，黃國昌則表示，很多法律人都有不同看法，但是他在思考更深層的問題，就是對於詐騙及虐童案的處理，為什麼政府會讓人民如此不滿，「正是因為人民有這麼高的不滿，才會有必須使用鞭刑的倡議出現」，而這才是整個問題最核心的關鍵。

黃國昌說，民眾黨是一個開大門走大路的政黨，「黨內有不同想法，相互討論非常正常」，即使8位不分區立委各自有不同價值立場，也沒有妨礙他們聆聽社會、黨公職及支持者的聲音，民眾黨團最後也將會形成共識。

此外，為了避免重蹈2018年「邊投票邊開票」相關亂象，國民黨團有意提出「公民投票法」修正草案，明定開完選舉票後再開公投票。黃國昌受訪時回應，這是值得大家討論的方向，「希望協助中選會順利把選務辦好的方案，我們絕對敞開心胸，大家可以共同討論。」

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