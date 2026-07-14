陳冠廷提安樂死法案但反公投 黃國昌嗆謬論：乾脆主張廢除公投法

針對民眾黨立法院黨團提出安樂死公投，民進黨立委陳冠廷今天重申反對立場。民眾黨主席黃國昌表示，安樂死議題在社會討論許久，「但是在立法進程，爬得比蝸牛還慢」，如果陳冠廷的謬論可以成立，是否乾脆就廢除公民投票法，「請回去複習一下民進黨公投民主的歷史。」

陳冠廷今天在立法院受訪時指出，生命自主與尊嚴善終值得社會公開、理性討論，但是安樂死涉及生命權、病人自主、醫療倫理及刑事責任，如此嚴肅且複雜的制度問題，很難簡化成一句口號、一張同意或不同意的選票，因此才需要代議士在國會履行職責。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團幹事長邱慧洳受訪時說，民眾黨團早有提出「尊嚴善終法」草案，安樂死在台灣是正反意見並陳的議題，隨著相關禁忌突破、倡議者非常踴躍，目前也得到社會廣大回應，「民眾黨是一個傾聽民意的政黨，這個問題應該交付公投，讓社會廣泛討論，我們以民意為基礎推動安樂死立法。」

黃國昌表示，民眾黨以非常慎重的態度提出安樂死公投，這個議題過去在社會討論許久，「但是在立法進程上面，爬得比蝸牛還要慢」，如果陳冠廷提出來的謬論可以成立，是否乾脆就主張廢除公民投票法，「請他回去複習一下，民進黨公投民主的歷史。」

黃國昌說，面對這種牽涉生命自主、人性尊嚴的議題，民眾黨當然會有自己的立場，也因此反映在相關法律提案，「但是我們也知道，這種事情牽涉價值選擇的問題，所以我們願意謙卑地聆聽民意，讓人民共同加以決定，而不是把重大決定交由少數幾個人，自己開完會就決定。」

黃國昌也反問民進黨，重大公共政策交給人民加以決定「何錯之有」，民進黨什麼時候變得這麼傲慢，好像以為可以凌駕在人民意志之上，他們根本忘記過去推動公投的民主歷程，可能也早已忘記人民才是國家的主人。

有關國民黨團推動鞭刑入法公投，黃國昌則表示，很多法律人都有不同看法，但是他在思考更深層的問題，就是對於詐騙及虐童案的處理，為什麼政府會讓人民如此不滿，「正是因為人民有這麼高的不滿，才會有必須使用鞭刑的倡議出現」，而這才是整個問題最核心的關鍵。

黃國昌說，民眾黨是一個開大門走大路的政黨，「黨內有不同想法，相互討論非常正常」，即使8位不分區立委各自有不同價值立場，也沒有妨礙他們聆聽社會、黨公職及支持者的聲音，民眾黨團最後也將會形成共識。

此外，為了避免重蹈2018年「邊投票邊開票」相關亂象，國民黨團有意提出「公民投票法」修正草案，明定開完選舉票後再開公投票。黃國昌受訪時回應，這是值得大家討論的方向，「希望協助中選會順利把選務辦好的方案，我們絕對敞開心胸，大家可以共同討論。」