謠言「砍樹方便無人機侵襲」 殷瑋反擊綠營：高屏種光電板也是國安？

網路謠言稱「北市砍樹四千棵」被影射是為方便無人機攻擊開路，市長蔣萬安已重話一定依法處置。北市研考會主委殷瑋接受政論節目訪問也舉之前北市府拆公館圓環，也被造謠是為「讓坦克車進來」，轟這是「陸海空齊發」。

殷瑋也再反擊綠營，高雄、屏東種滿光電板，砍這麼多樹，如果照這樣邏輯，是不是這才是國安最核心的問題，用一樣的標準，大家可以思考。

巴威颱風遠離後，北市砍樹議題延燒，殷瑋接受政論節目訪問說，這幾天有一個聲音批評台北市政府一年當中砍了三千多顆樹，這其實是來自於某議員向北市公園處索資，但只跟公園處索資得出北市府只「砍樹不種樹」結論，但這其實是錯的，「見樹不見林」。

殷瑋說，北市府不是只有公園處負責樹，除公園處還有大地處、都發局等這兩年度，已經種了一萬三千多棵樹。

至於被影射為方便無人機攻擊，殷瑋也批評，之前北市府拆公館圓環時，也有人造謠說，是為了讓坦克車進來，現在北市府因為病蟲害砍樹，被影射成為方便無人機進來，這個真的就是陸海空齊發的想法。

殷瑋也反擊，他成長8年的高雄、還有他弟弟出生的屏東種滿光電板，砍了這麼多樹，如果照這樣的邏輯看，是不是這才是國安最核心的問題，用一樣的標準，大家可以思考。