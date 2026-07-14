提國際經驗籲「先立法再公投」　陳冠廷：安樂死議題不應簡化成是非題

民眾黨立法院黨團預計14日將安樂死公投提案逕付二讀，首位在國會提出「安樂死法」草案的民進黨立委陳冠廷指出，安樂死涉及嚴肅且複雜的制度，不應簡化成一句口號或選票，變成是非題，應透過國會立法，完整處理制度難題；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，尊重公投提案，適當與否值得社會深思。

陳冠廷指出，安樂死涉及生命權、病人自主、醫療倫理及刑事責任，面對高度爭議的生命議題，國會更應承擔責任，完整處理制度中的各項難題，目前他提出的「安樂死法」草案已交付社會福利及衛生環境委員會審查，希望召集委員盡速排案，讓不同立場在國會中接受公開詢答與逐條檢驗。

陳冠廷提到，安樂死立法困難之處，在於建立能保障病人、醫療人員的配套制度，包括界定適用對象是否限於末期病人、如何認定難以忍受且無法緩解的痛苦、由哪些專科醫師進行獨立評估，以及如何確認申請人具備完整行為能力，並確保其意願未受疾病、家庭壓力或經濟因素影響。

陳冠廷強調，這些問題無法透過一句公投主文獲得答案，每項制度設計都牽涉病人安全、醫療倫理及法律責任，必須經過逐條審議，不能只靠公投主文概括處理；即使民眾黨選擇另提公投，即使公投通過，所有最關鍵、最困難的問題，最後依然要交由國會審議。

陳冠廷說明，檢視國際做法，紐西蘭的《End of Life Choice Act》於2019年11月國會三讀通過，2020年10月隨大選舉行有拘束力的法律案公投，約65%同意後，於2021年11月生效。因此順序是先完成逐條立法、再把「完整條文」交付人民確認。人民投的是看得到內容的法律，而非一句口號。

對於民進黨團態度，莊瑞雄今日受訪指出，安樂死議題因涉及剝奪生命，牽涉法律、宗教、醫療及倫理問題，幾十年來爭論不休，而公投是否能決定生命的取捨，仍待思考，且公投難免會被「情緒」及「公投綁大選」影響，適當性值得社會深思。他個人態度中性，難以決斷。

莊瑞雄指出，對於在野黨提出公投案，民進黨團尊重，但目前尚未調查黨團內部的立場，此種議題不止朝野黨團內會有不同看法，社會對此議題也呈現分裂看法。