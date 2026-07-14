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尊重民眾黨提安樂死公投 傅崐萁：8月下旬前都還可溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

民眾黨立院黨團今天將提出「生命自主、尊嚴善終」公投提案（簡稱「安樂死」公投），國民黨團將提「重啟核電公投」，兩案力拚在今日立法院會逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁被問到對於安樂死公投的態度，他表示予以尊重，處理時間大概在8月下旬，這段時間可以做相關討論。

藍白立院黨團先前已提出四大公投案，包括「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」及「交通罰鍰用於交通建設」。民眾黨團總召陳清龍昨天說，民眾黨團今將提出「安樂死」公投，藍白兩黨都有相關討論與協商。至於國民黨團提出的「鞭刑入法」公投，已進入協商冷凍期，民眾黨團內部仍有不同見解，還會持續討論；關於安樂死公投，藍白黨團亦需再行溝通，藍營內部對此持保留態度。

傅崐萁表示，立法院是民主的殿堂，各黨都可對民眾關心的議題，提出相關法案來討論。這次的公投案，是反映全民的直接民意，大家非常踴躍提出各種不同看法跟公投題目，基本上都予以尊重。

傅崐萁表示，畢竟還有時間可以討論，處理時間是大概在8月下旬，所以這段時間大家還是可以來做相關討論，畢竟只是逕付二讀而已。對於公投案部分，盡量予以尊重，還有時間討論。

公投 傅崐萁 安樂死

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