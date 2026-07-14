民眾黨團提安樂死公投 白委：不應由少數政治人物、專家決定

年底九合一選舉進入倒數，藍白兩黨推動多項公投案，民眾黨立法院黨團今天提出安樂死公投，希望讓人民依照意志自行選擇尊嚴善終。民眾黨團幹事長邱慧洳表示，安樂死曾經是禁忌話題，然而社會氛圍有所改變，盡管仍然有正反面意見，民眾黨團希望開放社會討論。

民眾黨立委陳昭姿則說，面對這麼重大的生命倫理議題，不應該僅由少數政治人物或專家決定，而是要交給全國公民共同思考決定，「我們尊重醫療也尊重病人自主，我們尊重生命也尊重善終，這也是民眾黨團提出要讓安樂死法制化公投的核心精神。」

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團先前提出四大公投案，包括「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」及「交通罰鍰用於交通建設」，國民黨團預計今天提出「重啟核電公投」，民眾黨團也將提出「安樂死公投」，以上兩案也將在今天的立法院會逕付二讀。

民眾黨立法院黨團上午舉行「生命自主尊嚴善終，為你自己投下關鍵一票」記者會，民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團先前提出「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」等2項公投案，如今再度提出安樂死公投，希望讓承受痛苦、毫無自律可能的當事人，有權利決定自己生命終點的方向，而這也是當前台灣社會必須面對的課題。

陳清龍指出，針對在野黨推動公投案，民進黨老是愛指指點點，一下子說為何不修法就好，一下子又說在野黨把公投當作選舉動員工具，「民進黨長年高喊推動公投民主、打破鳥籠公投，如今民進黨成為執政黨，請問人民想要公投，還需要民進黨點頭同意嗎？」

邱慧洳表示，安樂死曾經是禁忌、充滿爭議的話題，然而當前社會氛圍已經改變，尤其我國老年人口逐年攀升，再加上長照悲歌一次次上演，這個失能的政府完全束手無策，安樂死在台灣不再是禁忌話題，盡管也有人站出來大聲疾呼，但是從倡議到立法，仍然還有漫漫長路。

邱慧洳指出，我國目前有安寧醫療緩和條例、病人自主權利法，前者適用末期病人，後者也僅擴及不可逆的昏迷病人、植物人及重症失智者，很多承受病痛的當事人無法適用現行法律，民眾黨團看到這些人的困境，過去也有提出尊嚴善終法，就是希望達到尊嚴善終的目的。

邱慧洳說，民眾黨團拋出安樂死議題，這是回應社會需求跟期待，近日也得到社會廣大回應，當然目前仍有正反面意見，民眾黨是一個傾聽民意的政黨，民主社會也應該是如此，「我們主張將安樂死議題交付公投，讓人民用理性開放的態度討論，民眾黨也以民意為依歸推行安樂死立法。」

民眾黨團所提安樂死公投主文為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」