影／蔣萬安放颱風假被罵翻 陳其邁：非常困難的決定、常睡不著覺

巴威颱風襲台，台北市長蔣萬安的颱風假決策遭批評，不過以往陳其邁曾放過4天颱風假，遭外界質疑雙標。高雄市長陳其邁緩頰說，颱風天停班課是非常困難的決定，做決定後，常晚上睡不著覺，大家應該多體諒；山陀兒颱風的強度與雨量強大，造成嚴重災情，跟這次台北截然不同。

針對颱風假雙標爭議，高雄市長陳其邁今天在市政會議前受訪表示，每個縣市首長對颱風假下停班課決定都是非常困難的決定，必須考量風力、雨量及各種不同區域造成影響，再來做放假決定，都是非常沉重的負擔，當做了決定，常常晚上睡不著，這是必然的，所以大家應該多體諒縣市長首長的決定。

針對有人批評山陀兒高雄曾放4天颱風假一事，陳其邁解釋，山陀兒強度、雨量跟這次北部地區颱風完全不同，山陀兒達17級風，雨量也是非常強大，從陸警發布之後，暴風圈直接在高雄邊緣滯留60小時，登陸時暴風中心直撲高雄而來，風力及雨量偕同影響，造成6000棵至1萬棵路樹倒塌，災情相當嚴重，與此次台北市情況截然不同。

另以凱米颱風為例，陳其邁表示，雖然颱風在台北，但根據氣象預報顯示，它會夾帶西南氣流，雨量影響會落在高雄，所以96小時內把高雄一整年雨量全部下完，造成致災性影響。

陳其邁強調，有時要做一個判斷須考慮非常多因素，不能說都是颱風、誰放假誰不放假，他都是根據科學資料及高雄大學氣象團隊綜合評估後再做判斷。