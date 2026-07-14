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影／民眾黨首度正式赴陸交流 青年團上海4天3夜參訪

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，這次是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化的時刻，越是在黑暗、分歧的時刻，越需要溝通對話。記者黃仲明／攝影
台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，這次是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化的時刻，越是在黑暗、分歧的時刻，越需要溝通對話。記者黃仲明／攝影

台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華今天率領3黨工及5名台灣民眾黨青年團員，一行9人前往上海展開4天3夜的參訪行程。李偉華表示，這次是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化的時刻，越是在黑暗、分歧的時刻，越需要溝通對話。

李偉華指出，民眾黨的政治理念是「台灣自主、兩岸和平」，兩岸之間複雜的歷史、政治與安全等挑戰，民眾黨有責任為台灣人民尋求穩健務實、降低戰爭風險的和平道路。他也引述民眾黨創黨主席柯文哲主張「希望雙方透過善意促進交流，透過接觸減少誤解，透過對話增加理解，逐步建立長期穩健和平往來的互動關係。」

李偉華強調，民眾黨現階段主張台灣保有現有的民主自由的政治制度與生活方式，在此前提下跟大陸以溝通、交流、對等的方式作為善意橋樑的起點，並以「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」作為交流原則。兩岸目前有不同的政治體制、經濟制度、社會發展歷程，更有長期累積的對立與誤解，和平需要持續努力溝通交流，過去柯文哲擔任台北市長8年內曾舉辦台北上海雙城論壇，正是希望深化兩岸民眾交流。

李偉華說，此行除參訪上海重要經濟建設、歷史場館、科技企業及青年創業基地，也將赴上海交通大學與當地青年座談交流，青年交流是此行重點，希望透過彼此認識、提問與理解，攜手青年世代一同為兩岸累積更多善意、更多互信，也追求更多的和平的可能。

台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華今天率領3黨工及5名台灣民眾黨青年團員，一行9人前往上海展開4天3夜的參訪行程。記者黃仲明／攝影
台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華今天率領3黨工及5名台灣民眾黨青年團員，一行9人前往上海展開4天3夜的參訪行程。記者黃仲明／攝影

民眾黨 上海 柯文哲 兩岸和平 青年

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