快訊

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／避免綁大選亂象 藍提修法先開選舉票再開公投票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2018年九合一大選與10項公投併同舉行，造成亂象，公投票張數眾多，拖長投票時間，引發爭議。聯合報系資料
2018年九合一大選與10項公投併同舉行，造成亂象，公投票張數眾多，拖長投票時間，引發爭議。聯合報系資料

2018年九合一大選與10項公投併同舉行，同年發生「邊投票，邊開票」，投票所現場人流擁擠的選舉亂象。據了解，國民黨立法院黨團提出「公民投票法第21條、第23條及第43條修正草案」，舉行2項以上公投時，應將各該公投案編印於同一張公投票，且明定開完選舉票後，再開公投票。

根據國民黨團提案案由，鑑於現行公投採「一案一票」，若同時有多項公投案時，投票人須排隊逐案領票，易造成投票所現場人流壅塞情形，過去更因此發生「一邊投票、一邊開票」的重大選舉爭議，引發人民對選務公正的強烈質疑。現行法對於選舉與公投合併舉行的開票順序未有明確規範，各投開票所恐因開票程序不一而衍生糾紛。

據國民黨團提出草案，在公投法第21條增訂第2項，同時舉行2項以上公投案時，應將各該公投案編印於同一張公投票。

立法說明指出，現行公投採「一案一票」方式印製及發給公投票，當投票日有多項公投案時，會導致領票程序繁瑣，還會讓投票所排隊人潮不斷，造成現場壅塞。改為將多項公投合併印製於同一張選票，能有效縮短領票時間、改善投票動線，並大幅減少紙張消耗與行政成本，減輕選務人員處理公投票的繁重壓力。

立法說明再指，2018年舉行「九合一選舉併公投案」，因中選會堅持採用繁瑣的「一案一票」方式，導致各地投票所嚴重塞車，甚至發生「邊投票、邊開票」的荒謬現象。此一亂象引發民怨，事後更遭監察院糾正，指出選務規畫存在重大疏失。可知公投「一案一票」如未檢討修正，未來一旦遇上多案併行，選務癱瘓的惡夢恐將重演。

另外，國民黨團草案也在第23條增訂第2項，全國性選舉同日舉行的公投，開票程序應於全國性選舉票開票完成後，始得進行公投開票。立法說明指出，現行公投法雖規定公投得與全國性選舉同日舉行，但未明定開票順序，易造成開票程序不一致及選務爭議。為使選務作業更有秩序，提升開票效率及選務管理的一致性，因此增訂。至於第43條僅為文字修正。

公投 國民黨團

延伸閱讀

2018年「邊投邊開」恐重演？年底最多將有6大公投 考驗選務工作

聯合報黑白集／民進黨為何怕公投？

藍白2公投 今拚逕付二讀

死刑存廢爭議、交通罰鍰等6公投民眾難理解 藍白應負責辦說明會

相關新聞

獨／避免綁大選亂象 藍提修法先開選舉票再開公投票

2018年九合一大選與10項公投併同舉行，同年發生「邊投票，邊開票」，投票所現場人流擁擠的選舉亂象。據了解，國民黨立法院黨團提出「公民投票法第21條、第23條及第43條修正草案」，舉行2項以上公投時，應將各該公投案編印於同一張公投票，且明定開完選舉票後，再開公投票。

高房價才是少子化關鍵 調查顯示：政府育兒補貼 僅12％民眾看好

中研院經濟所昨發布「台灣消費者預期與政策反應調查」結果，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

【重磅快評】 修法或可堵食安檢驗破口 但政治責任誰來擔負？

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院昨天專案會議提出「兩個要求+五個增訂」，卓揆並下令一周完成檢驗、提食安法修法。對於歷經多次重大食安事件的台灣社會來說，民眾自然樂見賴政府「終於」動起來，卻也不該忘了去追究，他們因固守所謂「食安五環」肇致的疏於監督管理政治責任。

批政府真相未明急著重啟上架 陳以信：卓榮泰不道歉別上台

致癌油風暴延燒，行政院宣布將訂定預防性下架產品重新上架原則，國民黨文傳會主委陳以信今表示，在真相尚未完全釐清、所有檢驗尚未完成前，就急著討論如何重新上架，完全搞錯施政優先順序。政府將風險轉嫁消費者，讓人民陷入決策兩難。他要求行政院長卓榮泰下午專案報告前，應先向國人鄭重道歉，否則政府對不起國人，不該讓他上台。

卓榮泰的食安空話，怎麼能安民心？

在國會的高度關注下，行政院總算改變慢半拍的行政效率，舉行跨部會「中聯油品案」專案會議找尋因應對策。卓榮泰一如以往，洋洋灑灑地做了一堆裁示，彷彿政府做了很多事的樣子，但究其實，卓榮泰最重要的裁示，是要讓「合法業者」、「合規產品」能有恢復上架的標準，讓他們能在兼顧食品安全和「合規產業的正常運作」下，能恢復上架銷售。

華府直擊／藍營接力訪美 誰擋鄭麗文？盧秀燕要再去？

國民黨的政治人物今年陸續訪問美國，國民黨主席鄭麗文訪美，與國安會官員的會面為何取消？立法院長韓國瑜訪美，美方留下了什麼印象？聯合報華府特派記者陳熙文帶來第一手觀察。而隨著年底台灣地方選舉的日子接近，再加上為了布局2028年總統大選，今年初才訪美的台中市長盧秀燕，傳出可能在下半年再度訪美……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。