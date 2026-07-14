獨／避免綁大選亂象 藍提修法先開選舉票再開公投票

2018年九合一大選與10項公投併同舉行，同年發生「邊投票，邊開票」，投票所現場人流擁擠的選舉亂象。據了解，國民黨立法院黨團提出「公民投票法第21條、第23條及第43條修正草案」，舉行2項以上公投時，應將各該公投案編印於同一張公投票，且明定開完選舉票後，再開公投票。

根據國民黨團提案案由，鑑於現行公投採「一案一票」，若同時有多項公投案時，投票人須排隊逐案領票，易造成投票所現場人流壅塞情形，過去更因此發生「一邊投票、一邊開票」的重大選舉爭議，引發人民對選務公正的強烈質疑。現行法對於選舉與公投合併舉行的開票順序未有明確規範，各投開票所恐因開票程序不一而衍生糾紛。

據國民黨團提出草案，在公投法第21條增訂第2項，同時舉行2項以上公投案時，應將各該公投案編印於同一張公投票。

立法說明指出，現行公投採「一案一票」方式印製及發給公投票，當投票日有多項公投案時，會導致領票程序繁瑣，還會讓投票所排隊人潮不斷，造成現場壅塞。改為將多項公投合併印製於同一張選票，能有效縮短領票時間、改善投票動線，並大幅減少紙張消耗與行政成本，減輕選務人員處理公投票的繁重壓力。

立法說明再指，2018年舉行「九合一選舉併公投案」，因中選會堅持採用繁瑣的「一案一票」方式，導致各地投票所嚴重塞車，甚至發生「邊投票、邊開票」的荒謬現象。此一亂象引發民怨，事後更遭監察院糾正，指出選務規畫存在重大疏失。可知公投「一案一票」如未檢討修正，未來一旦遇上多案併行，選務癱瘓的惡夢恐將重演。

另外，國民黨團草案也在第23條增訂第2項，全國性選舉同日舉行的公投，開票程序應於全國性選舉票開票完成後，始得進行公投開票。立法說明指出，現行公投法雖規定公投得與全國性選舉同日舉行，但未明定開票順序，易造成開票程序不一致及選務爭議。為使選務作業更有秩序，提升開票效率及選務管理的一致性，因此增訂。至於第43條僅為文字修正。