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批政府真相未明急著重啟上架 陳以信：卓榮泰不道歉別上台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片

致癌油風暴延燒，行政院宣布將訂定預防性下架產品重新上架原則，國民黨文傳會主委陳以信今表示，在真相尚未完全釐清、所有檢驗尚未完成前，就急著討論如何重新上架，完全搞錯施政優先順序。政府將風險轉嫁消費者，讓人民陷入決策兩難。他要求行政院長卓榮泰下午專案報告前，應先向國人鄭重道歉，否則政府對不起國人，不該讓他上台。

陳以信指出，行政院擬採「分源分項、逐批確認、上下游核對」等原則辦理重新上架機制。國民黨完全支持台北市長蔣萬安所提出主張，政府不能圖利護航業者，在問題真相尚未查明前，政府不應急著讓產品重新上架。

他說，畢竟現在民眾最擔心的是，到底哪些產品真正安全、哪些產品仍有風險？如果政府一邊說風險尚未完全確認，一邊又急著讓產品回到貨架，只會讓全民陷入「買也不是、不買也不是」的消費恐慌，政府根本是在把風險轉嫁給消費者。

陳以信質疑，這次食安風暴爆發至今，行政院食品安全辦公室幾乎神隱，完全看不到發揮跨部會整合與風險管理功能。他指出食安辦不是出事就躲在行政院背後，更不是等事情過了才出來收尾，而是應在第一時間站到第一線，統籌資訊揭露、風險評估與跨部會應變。他批評食安辦徹底失能，食安辦主任許輔完全失職，食安辦是這波食安風暴中最該被檢討究責的單位。

陳以信指出，政府現在該做的，是先負起消費者保障責任。他要求行政院立即啟動食安基金，協助消費者求償，代位承擔民眾因政府監管失靈所承受的損失，而不是讓消費者自己承擔風險、自己蒐集證據、自己打官司。政府必須負起風險管理責任，而不是把責任全部推給市場與人民。

陳以信嚴正要求，卓榮泰今天下午赴立法院進行食安專案報告前，必須先向全國人民正式道歉。畢竟從事件爆發以來，政府反應慢半拍、資訊不透明、決策反覆，已經嚴重打擊人民對政府食安把關的信任。如果卓榮泰連一句真誠的道歉都沒有，就沒有資格站上立法院報告，更沒有資格要求人民重新相信政府。

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