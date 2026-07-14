中研院政策反應民調 政府育兒補貼 僅12％看好

中研院經濟所昨發布「台灣消費者預期與政策反應調查」結果，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

這次調查也針對普發現金一萬元的使用情形進行訪問，截至三月已有高達百分之八十一點一五的民眾花完這一萬元，但僅三成六的受訪者用於「原本沒有打算消費的用途」，至於初步估計邊際消費傾向（ＭＰＣ）為○點二九，也就是說，政府每發出一元，民眾只拿○點二九元進行額外的消費，顯示對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

中研院經濟所副所長楊淑珺認為，不是不能發，但想要提高效益，條件須有所限制，而非採「普發」策略。

中研院經濟所今年六月執行的政策調查，針對民眾的生養意願初步結果顯示，民眾不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。

楊淑珺指出，除高養育成本與低薪，房價過高也是不願生養的重要因素，顯示政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。

針對政府宣布鼓勵育兒的補貼政策，民眾並不看好，僅有百分之十二的民眾認為，政府針對每名子女提供每月五千元、直到十八歲的津貼，可增加生養誘因；百分之卅五則認為，即便每月津貼到一萬元，都不足以構成生養誘因。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，對年輕人來說，工作地點若在台北，大都只能租房，而沒有屬於自己的房子，房東隨時都可能收回房子，心裡沒有穩定感，就不敢生小孩，這些影響確實存在，但不見得很嚴重；另一個生育率低的原因，還是有可能因為社會風氣，年輕人喜歡過自己生活。

但對於房價的預期，楊淑珺指出，有百分之卅點六五的民眾預期半年後房價水準大致不變，仍有百分之五十三預期房價將高於三月調查時的水準，顯示儘管房市在第七次信用管制後明顯降溫，交易量雖大幅萎縮，價格出現修正，但逾半數民眾對房價上漲的預期仍未反轉。