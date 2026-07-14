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藍白2公投 今拚逕付二讀
配合年底九合一選舉，在野黨立委提出多項公投案，民眾黨立法院黨團今天將提出「生命自主、尊嚴善終」公投提案（簡稱「安樂死」公投），國民黨團將提「重啟核電公投」，兩案力拚在今天的立法院會逕付二讀。
藍白立院黨團先前已提出四大公投案，包括「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」及「交通罰鍰用於交通建設」。民眾黨團總召陳清龍昨天說，民眾黨團今將提出「安樂死」公投，藍白兩黨都有相關討論與協商。至於國民黨團提出的「鞭刑入法」公投，已進入協商冷凍期，民眾黨團內部仍有不同見解，還會持續討論。
據了解，針對民眾黨團安樂死公投，國民黨立委也有雜音，尤其宗教界相當反彈，藍營基本盤選民認同度也不算高。國民黨團書記長林沛祥表示，今天上午將舉行黨團大會，幾個公投議題都會讓黨籍立委表達意見，最後由黨團大會共同決定。
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