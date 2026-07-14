搶曝軍情 藍委：吳釗燮想當國防部長？

中共上周試射「巨浪」彈道飛彈，國安會秘書長吳釗燮隨即在Ｘ平台發文表示，發射點並非外界推測的渤海而是南海，型號也非最新的巨浪三而是巨浪二。對於吳釗燮常以個人社群帳號發文揭露台海軍情，在野黨立委譏諷他平日越俎代庖，遇事閃躲龜縮，還想鬥爭國防部長顧立雄。專家也表示，訊息戰與宣傳戰有其必要，但由國安體系龍頭直接出面放話，還是世所罕見。

國安會前秘書長李大維在回憶錄中披露：某首長常在社群平台發表突兀的推文，外界常以為這是和總統唱雙簧；實則前總統蔡英文常在會議上要求對方「管好你的推文」，不過幾星期後就故態復萌。李大維在新書發表會上，不願證實自己所說就是吳釗燮。

國民黨立委賴士葆說，吳釗燮多次搶發軍情消息，難道是要彰顯顧立雄應做未做，意在搶當國防部長？國民黨立委牛煦庭表示，吳釗燮在外長任內就多次誤判情勢，到了國安會又對國防指手畫腳，「這麼喜歡公開發言，還是請來立院接受質詢，把話說清楚」。

民眾黨團總召陳清龍表示，國安會秘書長本應謹守幕僚分際，吳釗燮卻屢屢越俎代庖，早已不適任。

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，重大軍情的發布，應明確規範權責、程序及公開平台，取代目前仰賴部會默契的做法，以確保資訊即時、準確且一致。

曾任淡江大學戰略所長的前立委林郁方說，不論吳釗燮過往判斷局勢是否準確，但如中共試射飛彈，他的確第一時間就可看到等級最高的機密情資；國軍的樂山雷達可掌握飛彈發射位置，型號應該來自美方情報。林表示，以美國而言，通常是軍方以不具名方式私下釋放，正常國家不會由國安龍頭親上火線，因為將使事情太激化、沒有轉圜空間。