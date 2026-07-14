中研院調查 賴士葆：政府為選舉拚命發錢 難救少子化

立法院去年三讀通過韌性特別條例普發現金一萬元，中研院昨公布調查，指政策效果有限。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，普發現金無論在科學或實證上，都無法直接達到擴大內需的效果。但國民黨立委李彥秀表示，當初是為了因應關稅衝擊協助民眾度過難關，若從「擴大內需」來看普發現金，恐怕與政策目標不一致。

中研院報告還指出，政府在擬定改善少子化政策時應考量平抑房價措施，有百分之卅五消費者認為，即使每月津貼一萬元，不足以構成生養誘因。國民黨立委賴士葆表示，這完全是打臉賴清德總統的成長津貼政策，為了選舉拚命發錢，也搶救不了少子化現象。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，我國少子女化問題嚴峻，如何降低父母養兒育女的負擔，這是當前政府的重要工作，中研院經濟所的調查值得深思。

針對普發現金效益，李彥秀表示，二○○九年馬政府發放「振興經濟消費券」與二○二○年蔡政府推出「振興三倍券」，是因為面臨金融海嘯及新冠疫情，透過政策刺激民生消費；但此次普發現金的時空背景完全不同，主要是台灣整體經濟成長亮眼，再加上美國課徵關稅、通貨膨脹等，透過普發現金減輕民眾生活負擔。

民眾黨立委洪毓祥也表示，不能只靠一張問卷，就宣判兩千多億元政策沒有價值。

民進黨團幹事長莊瑞雄則認為，研究顯示多數民眾只是拿普發的一萬元來支付原本就要負擔的房租、貸款等固定開銷，代表現在最大的問題，不是人民不願意花錢，而是生活壓力已經大到沒有餘裕花錢。