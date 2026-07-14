新聞眼／竹縣府把關責任 恐成選戰攻防焦點

竹北天坑案喧騰一時，歷經近二年司法審理，新竹縣長楊文科獲判無罪，對他而言，不僅洗去貪汙嫌疑，也讓新竹縣府一掃陰霾。不過，隨著選戰升溫，藍綠參選人除政見過招，執政黨國家機器會不會動起來？讓天坑等爭議難以隨判決落幕，恐成為衝擊選情的攻防焦點。

儘管楊文科無罪，但法院認定，「豐采五二○」建案未按圖施工、違反建築技術成規等事實，導致工地八度塌陷，新竹縣府對於建管把關，仍有無法迴避的職責，恐成為對手猛攻的戰區。

新竹縣長選舉國民黨提名立委徐欣瑩，內有藍營初選裂痕尚未縫合，外有賴清德總統欽點的竹北市長鄭朝方來勢洶洶，藍營選得並不輕鬆。楊文科身兼國民黨縣黨部主委，獲判無罪讓他卸下官司包袱，可將重心投入輔選，也避免司法爭議成為干擾選情的雜音。

不過，藍營基層憂心，盡管楊文科獲判無罪，可將選戰攻防拉回政績與政見過招，但藍營仍得如履薄冰，一旦國家機器動起來，恐不知出什麼招？可能會衝擊整體選情。

新竹縣近年人口結構改變，科技產業帶動年輕移民搬家，這批新選民對政治清廉、行政透明、市政治理的期待很高，地方選舉已跳脫政黨基本盤較勁，更是執政信任度的檢驗；以竹北天坑案為例，楊文科獲判無罪，固洗刷貪瀆疑雲，但難完全化解外界疑慮。

尤其時任工務處長江良淵遭判刑，縣府執政團隊、代表藍營出征的徐欣瑩都得概括承受，對手陣營勢必會重砲抨擊。

更重要的，建商未按圖施工釀八次坍塌意外，危及公共安全，大型開發案的行政監管，竹縣府仍有改善空間，如何落實楊文科所說的嚴格把關，重拾選民信心，不僅縣府團隊無法迴避，也是未來接棒者的重要課題。