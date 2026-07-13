快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

徐巧芯揭中聯油「利益共生鏈」要求賴總統說明 召開國安層級食安會議

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

針對中聯油脂致癌油事件，國民黨立委徐巧芯呼籲賴清德總統不能再沉默，立即召開國安層級食安會議，完整公布事件時間軸，向全民說明。徐也揭露，中聯油脂董事洪堯昆以1000萬交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。

徐巧芯表示，中聯油脂的股權極度集中，由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約3分之1。洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，在這次毒油事件後，檢調在10日發動約談，認定中聯油脂董事會成員在品管與通報上有實質管理責任，洪堯昆最終被檢方依違反「食安法」裁定 1000萬交保。

徐巧芯說，根據證交所公告的「董監事關係人持股與經濟部公司變更登記」發現洪堯昆的配偶沈貴香，掌握了洪家核心的股權結構，其中在證交所的董監事持股明細中，沈貴香依法以「洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票。另外，福壽實業的前10大股東名冊中，有一家持股2.28%的關鍵法人「華紹投資股份有限公司」，由洪堯昆與沈貴香共同控制。

徐巧芯表示，根據公開資料，可以清楚勾勒一條橫跨國內兩大家族商業集團、極為隱密的「公司治理與股權關聯鏈」。除了洪堯昆和沈貴香，還有大亞集團副董事長沈尚邦，他們之間也存在著極為密集的交叉持股與共同經營關係。徐指出，在京屋物業股份有限公司沈尚邦是擔任「董事長」，而沈貴香擔任「董事」雙方在同一家公司內部共同出資、共同持股，並共同出任董監事核心要職。

徐巧芯表示，2014年12月24日，國民黨台南市議會黨團召開記者會，公開點名時任台南市長賴清德的友人、現任國策顧問康銀壽以及沈尚邦等人，涉嫌介入台南市議會正副議長選舉與黨團運作。即便後續被指控方否認涉案，但包含其他媒體與新聞均曾提及，「大亞沈家」從賴清德台南立委時期，就是其核心的政治盟友；2020年大亞集團65周年活動，時任副總統的賴清德親自出席，沈尚弘、沈尚邦兄弟全程一左一右陪同。大亞與旗下子公司近年在台南七股、學甲等地斬獲大量政府綠能儲能標案，在近年的大選中，屢屢被在野黨點名為指標性的「綠友友」企業。

徐巧芯說，希望賴總統說明，中聯油脂事件發生前後，大亞沈家、福壽洪家相關人士是否曾透過任何管道與賴總統接觸，政府的處置被認為否過於緩慢，包含行政院長卓榮泰、衛福部官員在本案過程中的行為反覆，先前的各項行政調查是否完全不受任何人際關係或企業背景影響？

中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立委徐巧芯揭露，中聯油脂涉重大食安犯罪，實質股東兼董事洪堯昆被1000萬元重金交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。請賴清德總統，站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？圖／截自徐巧芯臉書
中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立委徐巧芯揭露，中聯油脂涉重大食安犯罪，實質股東兼董事洪堯昆被1000萬元重金交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。請賴清德總統，站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？圖／截自徐巧芯臉書

中聯 徐巧芯 中聯油脂

延伸閱讀

中聯油品案 藍嚴正要求總統公開向全民道歉

毒油案大搜索 中聯總經理聲押後交保

清查中聯致癌油流向 統一超食代、聯華食品、爭鮮等364家業者中鏢

問題油早吃下肚 藍營批食安五環破功、憂未爆彈

相關新聞

徐巧芯揭中聯油「利益共生鏈」要求賴總統說明 召開國安層級食安會議

針對中聯油脂致癌油事件，國民黨立委徐巧芯呼籲賴清德總統不能再沉默，立即召開國安層級食安會議，完整公布事件時間軸，向全民說明。徐也揭露，中聯油脂董事洪堯昆以1000萬交保，這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。

致癌油風暴已14天 「微笑標章」把關機構卻出奇安靜

致癌油風暴自6月30日業者進行自主通報曝光至今已第14天，13年前的黑心油事件，民進黨政府根本沒學到教訓，「微笑標章」赫然貼在的致癌油的油品。 在食安或有機商品認證中，「認證」與「驗證」在國際標準及法規中意義與分工不同。驗證單位（Certification Body）是執行第一線查核的機構，負責審查廠商是否符合規範。認證單位（Accreditation Body）則是官方或具公信力的監督機構，負責審核「驗證單位」是否有能力執行任務。

影／饒慶鈴公布海峽論壇完整影片 「別讓意識形態成為努力的阻礙」

台東縣長饒慶鈴上月以錄影方式參與海峽論壇，事後遭內政部點名查辦，引發鳳梨釋迦「仰中共鼻息」風波。饒慶鈴今天下午在個人臉書公布完整影片及針對此事件的回應，她強調「中央有中央的責任，地方有地方的承擔」，應該各自做好自己的工作，而不是讓意識形態成為努力的阻礙。

死刑存廢爭議、交通罰鍰等6公投民眾難理解 藍白應負責辦說明會

今年將有6個公投，包括「反廢死」、「安樂死」與「交通罰鍰」，但議題複雜，民眾難以理解。專家呼籲藍白兩黨應舉辦說明會，促進選民對公投內容的了解，避免成為政黨動員工具。

黨政軍退出有線系統鬆綁！立法院交委會放寬為1% 台灣大有望併凱擘

根據《有廣法》黨政軍退出媒體相關規定，一股都不能有，擋住不少投資案，甚至連勞退等政府四大基金都不能投資上市櫃的有線電視業者。立法院交通委員會13日討論有線廣播電視法第十條及第五十八條修正草案，將「一股」都不能有，放寬至持股上限「1%」。業界解讀，此舉解開大多數系統業者的投資人緊箍咒，台灣大（3045）也可望合法合併凱擘！

民眾黨明提安樂死公投案 國民黨團：由黨團大會決定是否支持

年底九合一選舉將近，民眾黨立法院黨團預計明天在院會提出「安樂死公投」提案，力拚公投綁大選，外界關注藍營是否會支持？國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨團明天早上將召開黨團大會討論，經黨團大會討論後，才是國民黨團的共識決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。