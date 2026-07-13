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蕭副總統勉學員當北海小英雄 靠科學解決難題

中央社／ 台北13日電

副總統蕭美琴今天說，並非擁有武力或國家幅員較大就一定占上風，未來可能是規模雖小，但更聰明靈活，整合各種新興科技的國家，才能守護自己的生存；她以「北海小英雄」卡通動畫為例勉勵學員，並非依靠拳頭或肌肉克服困難，而是透過思考，運用科學方法找到解決辦法。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統下午出席「2026瑪麗居禮科學營開幕式」。

針對這次活動的主題之一「韌性」，副總統說，大家最近很常聽到這個名詞，許多外賓到訪台灣，談論的主軸就是韌性，這也成為台灣的代名詞之一。韌性不是免於任何威脅，而是在面對各式各樣的風險、侵擾，甚至遭受天然災害後，具備靈活適應、沉著應對的能力，以最快的速度恢復原來的生活方式。

蕭副總統說，許多人認為國防與科學是兩條平行線，其實不然。例如美國國防高等研究計劃署（DARPA）進行許多前瞻的科學研究，發展出GPS、網際網路及自駕車使用的光學雷達技術等後來被廣泛應用的科技，展現軍民科技的相互融合與緊密關係。

副總統指出，近年來世界秩序正在重組，地緣政治也出現重大改變。從俄羅斯入侵烏克蘭，到中東地區的衝突，不僅對能源領域造成影響，也帶來許多地緣政治上的重大變動。

她說，國家與國家之間的地緣政治競爭，背後有幾個戰略層次的議題與科學息息相關，包括晶片、算力、資料安全、演算法等關鍵技術領域，以及能源、稀土、通訊技術等。在戰術層次，則涵蓋無人載具、感測技術、雷射、電戰與干擾裝備、AI輔助決策等新興科技，都攸關全球地緣政治變化及各國的生存安全。

她認為，地緣政治變化帶來重要的啟示，國際上並非擁有武力或國家幅員較大就一定占上風，未來可能是規模雖小，但更聰明、更靈活，且能快速應用、整合各種新興科技的國家，才能守護自己的生存，這也是她對台灣下一代的期許，因為台灣自由民主的生活方式及國家生存發展，與科學息息相關。

副總統也以「北海小英雄」卡通動畫為例勉勵學員，她指出，故事中的主角並非依靠拳頭或肌肉克服困難，而是在每一次面對障礙、挑戰與困境時，透過思考，運用科學方法找到解決問題的辦法。

她期勉學員們都能成為解決未來問題的人，同時成為守護台灣安全和未來的小英雄，並將此次學習到的科學體驗與知識，化為持續激發創新思考與實際行動的動力。

蕭美琴 總統府

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