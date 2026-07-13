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影／饒慶鈴公布海峽論壇完整影片 「別讓意識形態成為努力的阻礙」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴預錄發言參與海峽論壇，被內政部要求提供影片及陳述相關內容，她今日主動公布完整影片，並強調中央與地方應該各自做好自己的工作，而不是讓意識形態成為努力的阻礙。圖／取自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴預錄發言參與海峽論壇，被內政部要求提供影片及陳述相關內容，她今日主動公布完整影片，並強調中央與地方應該各自做好自己的工作，而不是讓意識形態成為努力的阻礙。圖／取自饒慶鈴臉書

台東縣長饒慶鈴上月以錄影方式參與海峽論壇，事後遭內政部點名查辦，引發鳳梨釋迦「仰中共鼻息」風波。饒慶鈴今天下午在個人臉書公布完整影片及針對此事件的回應，她強調「中央有中央的責任，地方有地方的承擔」，應該各自做好自己的工作，而不是讓意識形態成為努力的阻礙。

饒慶鈴公布的影片總長51秒，饒在影片中表示，她很遺憾陸委會不能通過她的出境申請，以致於不能參加海峽論壇，她特別感謝這次簽約的各方夥伴，「距離鳳梨釋迦產季還有一段時間，就能夠提早規畫、提早布局，這對農民是莫大鼓勵」。

接著饒慶鈴表示，這幾年不管面對什麼樣的挑戰，台東農民始終堅持把最好的品質留給消費者，「大家願意想到台東、選擇台東，就是對我們莫大的肯定，期待今年鳳梨釋迦豐收的時候，能和大家一起分享來自台東土地甜美的滋味、豐收的喜悅」。

除公布影片之外，饒慶鈴也表示，「君君、臣臣、父父、子子」這句話不是在談古人，而是在提醒我們，每一個角色都應該做好自己的本份，中央有中央的責任，地方有地方的承擔。

饒提及，此次食安事件攸關全國人民健康，本應該由中央統籌、並跨縣市通報將問題油品下架；而支持在地產業、照顧農民，努力提升農產品品質、拓展國際能見度，地方政府責無旁貸。她始終相信，這兩件事並不衝突，而且都很重要。

饒強調，中央與地方可能分屬不同政黨，但同樣服務台灣人民，該把關的把關，該開路的開路，各自做好自己的工作，而不是讓意識形態成為努力的阻礙，「各司其職，人民才能受益；攜手合作，農民才能安心，這是我心中最好的治理」。

饒慶鈴 海峽 鳳梨

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