死刑存廢爭議、交通罰鍰等6公投民眾難理解 藍白應負責辦說明會

今年會有6個公投要投！但每個議題大多不易理解，可如果選民不清楚投的是什麼，真的有落實民主原則嗎？作為提案方的藍白，似應舉辦更多說明會，讓民眾了解公投議案的內容。畢竟6個公投中，光是「反廢死」與「安樂死」就有很多爭議，「交通罰鍰」則是民進黨認為沒必要用公投。若不能讓民眾都了解選擇是什麼，就如學者曲兆祥受訪所言，公投只是政黨政治動員的工具罷了。

死刑存廢爭議很大

立法院今年有望推動「重啟核電」、「安樂死」、「不在籍投票」、「反廢死」、「交通罰鍰」與「鞭刑」6大公投。相關公投預計7、8月會陸續通過，隨後各黨將開始密集宣傳。不過，等到公投正式立案，距離投票日期愈來愈近，加上九合一地方選舉，各界擔心光是選人都有困難，更不用說相對複雜的公投案，選民短時間要如何抉擇。

以「反廢死」為例，死刑的存廢在我國是相當有爭議的問題，雖然台灣85%以上民眾不贊成廢除死刑，但全球已經超過112國廢除死刑（加上實質廢除144個），有研究顯示，已廢除死刑的國家其犯罪率或殺人率並未因此上升，而保留死刑國家的犯罪率也不一定較低，兩邊的抉擇恐怕很難在短時間做出決定。

不在籍各黨立場反覆

其次，台灣各黨都曾想推動「不在籍投票」，但行政院目前主張公投先行，民進黨過去曾主張總統與立委可不在籍，如今換成民眾黨認為總統、立委與公投可不在籍。但無論藍綠都曾以中國介選、選務複雜與秘密投票難維護為由反對。光是各黨的意見都已相當分歧，更何況是一般民眾？

「安樂死」則牽涉醫師倫理與生命尊嚴，仍有醫師與宗教人士反對，且刑法至今仍有「加工自殺罪」，若公投通過，相關法律配套恐有不小變動；雖然賴政府重啟核二、核三安檢，但綠營支持者大多反核，且核能議題還牽涉核安、核廢料放哪等問題，尤其是台灣至今尚無「核廢料最終處置場」，許多民眾對此仍相當擔憂。

公投投完就忘記

交通罰鍰問題雖看似單純，但民進黨立委林月琴與部分輿論質疑，預算收入依《公投法》規定不可作為公投標的，且此議題可透過立法院修法解決，大費周章公投恐有捨本逐末。光是1個議題就已經相當複雜，更何況是3個月內討論6個公投的議題。

「台灣的公投都是作為政治動員的手段！」文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時直言，公投除了在瑞士，就連美國多數州層級的公投也是高度政治操作，台灣從2千年「入聯」公投至今，無論哪個政黨發動公投，都還是以政治動員為目的，「還有多少人記得2018年的10個公投分別是哪些議題？」

公投成為動員工具

曲兆祥說，就連2025年的「重啟核三」公投，以理性判斷來說，台灣目前缺電，加上AI與半導體發展，確實需要核電，但當時的投票卻變成藍白與綠各自動員，結果贊成重啟雖為絕對多數，但因為票數未達門檻沒通過。他雖也認為應該有更多討論的場合，但以歷年公投結果來看很難落實，各項公投幾乎都淪為不分政黨政治動員的工具。

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