聽新聞
0:00 / 0:00
澳大利亞州議員訪台 探討台澳潛在合作空間
澳大利亞新南威爾斯州議員訪台，期間將會晤政府相關部門官員，也將藉由參訪進一步瞭解台灣在國家發展、兩岸議題、醫療、勞動、科技及交通等領域的發展，探討台澳未來潛在合作空間。
外交部下午發布新聞稿指出，澳大利亞新南威爾斯州「道路暨區域運輸廳副廳長」下議員華森（AnnaWatson）及「家庭暨社群影子廳長」上議員麥拉瓊斯（Natasha Maclaren-Jones）應邀於12日至17日訪台，外交部表示誠摯歡迎。
外交部說明，訪賓在台期間將會晤政府相關部門官員，就兩國共同關切議題與區域情勢交換意見；也將藉由參訪進一步瞭解台灣在國家發展、兩岸議題、醫療、勞動、科技及交通等領域的發展成果，探討台澳未來潛在合作空間，加強深化雙邊關係，尤其是與新南威爾斯州的友誼。
外交部表示，澳大利亞為印太地區重要友我國家，與台灣共享自由、民主等共同價值，並在經貿文化、科技能源與全社會韌性等議題密切交流，外交部期盼在既有良好基礎上，持續提升台澳友好關係，攜手促進印太區域的和平、繁榮與穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。