澳大利亞州議員訪台 探討台澳潛在合作空間

澳大利亞新南威爾斯州議員訪台，期間將會晤政府相關部門官員，也將藉由參訪進一步瞭解台灣在國家發展、兩岸議題、醫療、勞動、科技及交通等領域的發展，探討台澳未來潛在合作空間。

外交部下午發布新聞稿指出，澳大利亞新南威爾斯州「道路暨區域運輸廳副廳長」下議員華森（AnnaWatson）及「家庭暨社群影子廳長」上議員麥拉瓊斯（Natasha Maclaren-Jones）應邀於12日至17日訪台，外交部表示誠摯歡迎。

外交部說明，訪賓在台期間將會晤政府相關部門官員，就兩國共同關切議題與區域情勢交換意見；也將藉由參訪進一步瞭解台灣在國家發展、兩岸議題、醫療、勞動、科技及交通等領域的發展成果，探討台澳未來潛在合作空間，加強深化雙邊關係，尤其是與新南威爾斯州的友誼。

外交部表示，澳大利亞為印太地區重要友我國家，與台灣共享自由、民主等共同價值，並在經貿文化、科技能源與全社會韌性等議題密切交流，外交部期盼在既有良好基礎上，持續提升台澳友好關係，攜手促進印太區域的和平、繁榮與穩定。