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民眾黨明提安樂死公投案 國民黨團：由黨團大會決定是否支持

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。聯合報系資料照

年底九合一選舉將近，民眾黨立法院黨團預計明天在院會提出「安樂死公投」提案，力拚公投綁大選，外界關注藍營是否會支持？國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨團明天早上將召開黨團大會討論，經黨團大會討論後，才是國民黨團的共識決。

林沛祥表示，國民黨團明天早上將召開黨團大會，不管是針對安樂死，還是核電、鞭刑等公投議題，都會讓所有國民黨立委充分表達意見，所有決定都要經國民黨團大會共同決定。

此外，民眾黨前主席柯文哲日前接受專訪稱，「賴清德總統上任後若與民眾黨合作，今天國內政局不會亂成這樣」。林沛祥回應，尊重所有人的發言，不會因為某些人講了些什麼話，就破壞本來的戰略規劃和合作計畫。與其說柯文哲講了什麼話，倒不如說賴清德總統應該與各大在野黨做朝野和解，但執政已經過了2年多，似乎沒看到賴總統有任何意願要與朝野和解。

林沛祥說，不管是國民黨前主席朱立倫，還是國民黨主席鄭麗文或民眾黨主席黃國昌，理論上民主政治要和解共生，但賴總統只想「你死我生」，這對民主政治的發展非常不利。

公投 安樂死 國民黨團

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