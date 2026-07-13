「金門戰神」受傷了！陳玉珍踩階梯小腿劇痛 行程暫停1至2周

國民黨立委陳玉珍今天在臉書表示，上午6時多準備搭機返回金門跑行程時，踩下一階樓梯後突然感到小腿疼痛難耐，甚至無法站立，經醫師診治後，需讓小腿暫時休息並以石膏固定，近期多項行程將先行告假。

陳玉珍表示，若恢復較快，預計休息7至10天，若復原較慢，則希望能在1至2周內恢復。她坦言，看到滿滿的行程表，心裡相當愧疚，包括部分長輩往生後尚未前往上香、公祭典禮，以及村莊廟會醮慶等活動，近期恐怕都無法出席。

她說，開會行程若場地能讓輪椅進出，仍會盡可能參加，但原定的拜會行程多數須暫時取消或延期，並向相關人士致歉。

陳玉珍也在貼文中祝福大家平安健康，盼自己早日康復，恢復「生龍活虎」的狀態。