王琬諭率小黨聯盟籲數發部研發颱風戰情室 建立防災資料標準

時代力量黨主席王婉諭今天率「台灣前進」小黨聯盟代表舉行記者會說，指民眾過去查詢颱風資訊，往往要同時開啟許多分頁，瀏覽分屬不同政府機關的網站，「台灣前進」為此製作「巴威颱風戰情室」，整合政府各項公開資料協助防災，這是數發部早就該完成的基本工作，沒有理由再繼續推託。

「台灣前進」今天在立法院舉辦「下一次颱風前，數發部的防災積木地基請加固！」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量秘書長林邑軒、台灣基進台北市議員參選人吳欣岱、台灣綠黨新北市議員參選人甘崇緯等人。

王婉諭表示，民眾過去查詢颱風資訊，往往要同時開啟許多分頁，瀏覽分屬不同政府機關的網站，台灣前進AI防災資訊小組製作「巴威颱風戰情室」，整合政府公開的停班停課、風雨、水電、交通、收容及醫療等資料，期許能夠運用AI科技的力量協助防災。

王婉諭指出，數發部今年舉辦「防災積木元件創新賽」，甚至宣示要打造防災通用元件庫，然而遲遲沒有完成最基礎的資料治理，只能讓民間反覆清洗格式、猜測欄位，台灣前進要求建立全國一致的防災資料標準、穩定端點與更新機制，讓政府資料成為可靠的公共基礎設施。

王婉諭直言，公開資料標準不是加分題，而是數發部早就該完成的基本工作，「如今早已延宕多年，沒有理由再繼續推託。」

時代力量秘書長林邑軒說明，巴威颱風戰情室從構想、密集實作到上線，核心開發時間約28小時，團隊實際把跨部會的防災資料完整跑過一輪，並且從中歸納三個關鍵落差，包括「有事件」不等於「有完整現況」、「有點位」不等於「現在可用」、「API 成功」不等於「服務可靠」。