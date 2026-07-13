食藥署將公布疑慮油重新上架原則 國民黨團要求先提出調查報告

中聯油脂油品遭驗出致癌物超標範圍擴大，食藥署今天將公布重新上架原則。國民黨團書記長林沛祥今天表示，在問題油成因水落石出且提出報告前，國民黨團反對任何被下架的問題油品重新上架。

衛福部次長林靜儀稍早在立法院受訪表示，衛福部是將4月到6月與中聯問題油品相關的產品做預防性下架，很多廠商事實上受到非常多影響，衛福部今天會提出一些相關原則，讓先前被預防性下架但符合食安標準的產品重新上架。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「民進黨，搞台毒！食安五環，全面崩壞！」記者會，林沛祥有三點呼籲，第一、立即公布所有問題油的完整批號、流向、數量，不准再切香腸、不准再擠牙膏，更不准拿商業機密來當遮羞布；第二、全面檢討食安管理制度，包括毒油事件的追蹤、蘋果芬普尼殘留標準、放寬油品的完整科學依據、所有風險評估、專家會議紀錄以及決策理由，都應該公開透明接受全民的檢驗；第三、中央執政團隊必須負起政治責任，行政院長卓榮泰、衛福部與食藥署官員應該完整向全民說明，何時知道誰決定？為何延誤？誰該負責該道歉、該究責的究責。

國民黨立委王鴻薇表示，現在出現的問題油越來越多，從原來的1300公噸繼續增加中，預防下架的油品、相關產品也在增加之中，衛福部至今不敢保證已掌握所有問題油，也沒有告訴民眾為何大豆油內的苯駢芘致癌物含量超標原因，致癌油事件爆發至今已快2個星期，但發生的原因、致癌油流向等，到目前為止，通通講不清楚。

對衛福部宣布鹿問題油品重新上架原則，王鴻薇說，衛福部長石崇良上周竟然嫁禍給台中市副市長黃國榮、桃園市副市長王明鉅，指他們詢問要不要重新上架，結果被地方政府打臉。石崇良到目前為止，還沒為他的嫁禍道歉，結果衛福部和行政院現在考慮重新上架，現在重新上架的標準又是什麼？

國民黨立委游顥表示，衛福部上個禮拜開記者會到現在，仍拿不出積極作為，只看到官員不斷一直在推卸責任，民眾就連現在去便利商店，也不知道要買什麼吃。現在隔沒幾天問題油流入市面的噸數，竟然不斷狂飆，比台股上漲還要兇猛，讓人民無所適從。