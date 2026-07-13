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18歲公民權要修難 青年盼優先修法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院內政委員會5月初審通過「18歲公民權」修法，交付黨團協商。多個青年團體13日在立法院召開記者會，要求立法院朝野各黨不該拖延青年參政權，應優先完成18歲公民權的修法。中央社
立法院內政委員會5月初審通過「18歲公民權」修法，交付黨團協商。多個青年團體13日在立法院召開記者會，要求立法院朝野各黨不該拖延青年參政權，應優先完成18歲公民權的修法。中央社

「18歲公民權應該先修法，修憲的成功率太低！」針對立法院修憲委員會將討論18歲公民權修憲，青年團體13日召開記者會指出，立法院已經通過《選罷法》初審，只差立法院長韓國瑜進行朝野協商，且愈來愈多立委與學者支持修法，盼立法院儘速處理以保障青年權益。

初審已過別再拖延

立法院近日將召開修憲委員會，預計要討論廢除考試院與監察院，還有18歲公民權議題。青民協理事長楊姿穎表示，5月7日內政委員會已經初審通過《選罷法》（總統與副總統、公職人員）將公民權修正到18歲的決議，且包含前大法官等多位學者專家都認為相關方案務實與合憲，現在只差立法院協商與三讀，盼立法院儘速處理。

世代共好理事長張育萌強調，《選罷法》已經初審通過，就應該儘速協商修法，修法也應該基於法制基礎下「儘快」實施，並在協商時直接訂定施行日期，否則若把「18歲何時能投票」的重大判斷交給行政機關，恐引起不少爭議。台少盟代表陳翊晉也說，《青年基本法》去年也規定政府要在2年內保障18歲公民權，盼各方都要積極響應。

修憲應提降門檻案

「修憲雖然最直觀，但並非最可行方式！」青年思潮代表曹敦閔指出，18歲公民權在2022年曾因超高複決門檻而未過關，就算現在三黨也支持，「再次通過的可能性」也要謹慎考量；一滴優理事長蔡其曄也說，高門檻讓多數民意支持的改革無法實現，未來應嘗試調降修憲「複決門檻」。

台學聯理事長陳昱仁表示，此次討論的議題還有廢除考監，未來若廢除考監，也應該設立符合聯合國「巴黎原則」的「國家人權機關」，且修憲時應傾聽更多年輕世代的聲音；中原財經法律學系副教授徐偉群也說，既然已啟動修憲程序，也應該調降「修憲門檻」，並將「人權條款」納入，才能讓未來修憲真的有可能性。

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韓國瑜 選罷法 考試院

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