經濟部竟然補助詐團 白籲檢討審核標準

「經濟部竟然補助詐騙集團！」民眾黨13日召開記者會，質疑經濟部讓牽涉「ACE王牌交易所詐騙案」的3家公司獲得將近1444萬元的補助，但經濟部補助標準明明有寫「董監事最近三年涉金融犯罪之虞，不符申請資格」，因此質疑經濟部審核標準，盼說清楚相關爭議。

民眾黨新北市議員參選人林子宇表示，之前曾召開記者會揭露民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純與akaSwap和威如企業的關係，後來還查到威如科技與涉及「ACE王牌交易所詐騙案」的三立子公司「創造智能科技」聯合申請補助，因此質疑涉及詐騙案卻還申請國家補助，「但涉及詐騙案還獲得國家補助的，不只有創造智能！」

詐騙同時拿國家補助

林子宇揭露，2019年涉及IBCoin詐騙案遭起訴，羈押後獲釋的林耿宏，與潘奕彰等人共同經營王牌交易所，詐騙民眾投資購買虛擬貨幣。而從2019年到2022年間，兩人擔任負責人或董事的「領先創新科技」和「王牌數位創新」股份有限公司，在短短數年間取得1198萬元的經濟部補助。

「一邊詐騙民眾、一邊拿國家補助，經濟部是在變相助長詐騙嗎？」林子宇質疑，2024年4月王牌交易所案遭偵破後，除了林耿宏、潘奕彰都被起訴外，涉及王牌交易所詐騙犯罪組織的還有三立「願望合夥人」節目出品人姜建良，和三立集團張榮華的特助李燕南等人，用三立的節目協助詐騙行銷，涉及加重詐欺、洗錢等犯罪行為，行徑非常可惡。

批經濟部閉眼審核

同黨參選人陳怡君指出，依據115年經濟部補助申請須知，「董監事最近三年涉金融犯罪之虞，不符申請資格」，但姜建良擔任董事的「人客多股份有限公司」在2025年12月向經濟部中小企業署申請補助，於2026年1月13日審查通過，補助人客多公司246萬4千元，「經濟部的審查標準在哪？」

「經濟部荒腔走板的審核機制，浪費的都是民脂民膏！」陳怡君強調，從威如科技的相似計畫重複申請補助，到王牌交易所相關公司一邊詐騙一邊獲得補助，再到人客多公司董事涉及詐騙和洗錢還能取得補助，經濟部根本是閉著眼睛在審核，應該出面向國人說明相關案情，並追回不應該給出的補助。

三立不與詐團合作

針對「ACE王牌交易所詐騙案」，三立集團曾發出聲明強調，支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。「願望合夥人」節目的部分，係由業內知名製作公司製作、託播，相關內容可受公評，並無違法問題，節目已下架。創造智能執行長林慧珍曾表示，創造智能不可能與詐團合作，支持檢調釐清真相。

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