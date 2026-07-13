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沈富雄預言2032選總統對決陳其邁 蔣萬安：持續專注市政
民進黨前立委沈富雄預言，國民黨2028年總統大選，如非派北市長蔣萬安，其他人選可能都難擊敗爭賴清德總統；但如蔣選擇投入2032大選，對手可能會是現任高雄市長陳其邁。蔣今天被問及此評論看法，蔣說，「我就是持續的專注在市政，為所有的市民朋友來爭取最大的福祉。」
蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。對於沈富雄說，藍營普遍認為蔣萬安不會投入2028年的總統大選，傾向完成台北市長任期，目標放2032年。
蔣萬安今天被問到，2032年對手就是陳其邁市長，是否認為陳是可敬的對手？蔣萬安今天仍強調，他就是持續的專注在市政，為所有的市民朋友來爭取最大的福祉。
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