石崇良提設專業獨董賭食安漏洞 莊瑞雄不認同：不是多張名片就有幫助

中聯油品致癌油風暴持續延燒，衛福部長石崇良擬提強制高風險食品原料逐批留樣檢驗、更換原料須試製、重罰隱匿，及設專業獨董強化公司治理等4項管理方向。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，食安制度要健全，不是多設一名獨董、多了一張董事名片後，對食安有多大幫助。

莊瑞雄說，食安制度要健全，不是多設一名獨董，多了一張董事名片後，對食安會有多大幫助，最主要還是整個制度，如業者自主通報、源頭如何管理，中央地方如何更快補漏洞。這次不只民眾恐慌，連業者對政府的下架決策也搞得人仰馬翻，怎麼讓政府做出更明確、快速且保障當事人權益的一套制度非常重要。

莊瑞雄指出，是否加重業者不通報罰則、給予地方政府更大權限？中央也不只在行政上指導，食安問題第一線是地方、但中央也責無旁貸，比如台灣要不要效仿英國設置食品安全局，都可以討論。

媒體追問賴清德總統提出修食安法，莊瑞雄也認同食安法確實該修，現在社會討論僅溯源、自主管理強化，民進黨團認為對消費者追溯時效要不要延長，致癌因果關係可不可以拉得很長，搞不好是10年、15年、20年後才致癌，政府確實該去讓他更精進，確保國人身體的健康。