民眾黨團預告明將提安樂死公投 鞭刑公投不排除內部辯論決定

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，民眾黨團將再提出安樂死公投，藍白兩黨都有相關討論與協商。至於鞭刑入法公投，民眾黨團內部仍有不同見解，目前該案已進入協商冷凍期，黨團成員還會進行內部討論。

針對國民黨立委洪孟楷所提鞭刑公投，民眾黨立法院黨團昨天也在臉書發文表示，黨團成員尚未取得共識，「在1個月的協商冷凍期中，我們將繼續充分討論、溝通，甚至不排除以辯論方式，找出能夠代表台灣民眾黨的公民意見，實踐民主的真諦。」

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團先前提出四大公投案，包括「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」及「交通罰鍰用於交通建設」，國民黨團預計本周提出「重啟核電公投」，民眾黨團也將再提「安樂死公投」，以上兩案力拚在明天的立法院會逕付二讀。

民眾黨立法院黨團今天舉行「經濟部淪詐團提款機，國家補助矇眼在審？ 」記者會，陳清龍會後受訪時表示，民眾黨團將提出安樂死公投，明天會舉行記者會對外說明，過去不管公投題目或相關法案，在野黨立委都有相關討論與協商，「彼此當然都有交換意見。」

至於鞭刑入法公投，陳清龍則說，根據近期民意調查，的確得到非常多民意支持，民眾黨過去也有進行充分討論，內部當然有不同見解跟主張，鞭刑公投目前已經逕付二讀、進入1個月協商冷凍期，民眾黨團仍會聽取社會大眾意見，黨團成員也會再做最妥適的討論。

此外，立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，朝野立委同意明天邀請行政院長卓榮泰針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」進行專案報告。陳清龍表示，食用油問題引起國人關心，不管是下架毒油、追究業者及失職官員責任，「這些都應該要做，做不好就要換掉。」

陳清龍指出，食安不只是衛福部食藥署的問題，經濟部恐怕也會有很大的關聯，「因為從中聯到福懋、福壽及泰山，這些油品占國內市場超過三分之一，也有寡占市場的樣態」，現在油品出現問題，該下架就下架，該銷毀要銷毀，然而食用油不只是民生必需品，同時也是食品重要的原料來源，未來可能將面臨食品業斷鏈的狀況。

媒體詢問，民眾黨團先前喊出衛福部長石崇良下台、行政院長卓榮泰向國人公開道歉，民眾黨主席黃國昌卻點名卓榮泰下台，民眾黨團態度是否轉變。陳清龍表示，由於毒油事件不斷擴大，面對如此嚴重的食安問題，當然要擴大究責層級，「不只衛福部長應該下台，行政院長也應該下台。」