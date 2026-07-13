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【重磅快評】徐錫祥創兩項紀錄 泰半得力邢泰釗

聯合報／ 主筆室
徐錫祥代理檢察總長迄今66天，已打破之前代理檢察總長期間的紀錄了。圖／聯合報系資料照片
徐錫祥代理檢察總長迄今66天，已打破之前代理檢察總長期間的紀錄了。圖／聯合報系資料照片

歷經近20年，馬英九三中案終於無罪定讞，馬英九基金會表示正義遲到未缺席，馬當天仍照常辦公，因心中早有定見，心情輕鬆；不過，卸任檢察總長66天的邢泰釗恐怕就不輕鬆了，他一路緊咬馬英九，洩密案一度改判，邢還記得北檢傳出罕見的歡呼聲嗎？邢一手重創檢察官形象與威信，害得徐錫祥代理檢察總長也締造了兩項司法新紀錄。

邢泰釗立場鮮明，並以「打馬悍將」形象嶄露頭角，但辦案也爭議不斷。除了馬英九教唆洩密案、三中案，新黨共諜案、向心共諜案都被認為充滿了政治味，但最後卻沒有一件獲得法院有罪判決的支持；馬洩密案早已無罪確定，三中案再無罪定讞，對馬來說是遲到的正義，對邢來說則是遲到的卸任「大禮」。

邢泰釗一心想拿下馬英九，上任北檢檢察長之後就針對洩密案及三中案發動猛攻。最讓人印象深刻的是，2018年5月高院審理洩密案改判馬4月徒刑，得易科罰金，據媒體報導，消息傳出後，邢辦公室竟傳出3秒歡呼聲。

北檢隨後發布新聞稿澄清，指當天早上北檢有多位同仁在檢察長辦公室開會議，期間適聞高院判決結果，會議同仁有所討論，事所必然，但絕無「歡聲雷動」、「歡呼聲達3秒」情節，並稱檢察官均依據法律確信秉公辦理，並尊重司法判決，任何刑事案件均秉持哀矜勿喜之心，呼籲外界切勿做無謂的誇大，保留純淨辦案空間。 

邢泰釗辦公室到底是「討論」或「歡聲雷動」，只有在場者心裡清楚。但事隔一年多，高院更一審改判馬無罪，全案定讞，北檢顯然忘了之前說過尊重司法判決與秉持哀矜勿喜之心，措強烈痛批高院，指不同法官對相同事實做出截然不同的判決，有如「初一十五不一樣」。試問，這是那門子的尊重司法與哀矜勿喜？

三中案更是指標案件，邢泰釗無視三中案在扁政府時期就曾由特偵組歷經多年偵查，並於2014年以「查無不法事證」簽結，但邢泰釗到了北檢卻突然以掌握300片錄音光碟與密帳等「關鍵新證據」，認定馬涉嫌賤賣黨產造成重大國家與政黨利益損失，冷飯再度熱炒。

結果，一、二審皆認定檢方無法證明馬英九有賤賣黨產的故意或不法意圖，決策符合商業判斷，最高法院以不符刑事妥速審判法的上訴要件為由駁回檢方上訴，全案定讞。一路以來，馬英九在三中案中從未被判決有罪，官司打到三審，馬英九皆獲全勝，邢泰釗纏鬥不休，但辦公室再也沒有傳出歡呼聲了。

邢泰釗顏色鮮明，當初是民進黨國會席次過半，再加綠白合作，他才能通過人事同意權投票，換作是今天，以他行事作風，恐怕只能和徐錫祥一樣代理檢察總長。

民進黨人稱徐錫祥代理檢察總長有前例循，話是沒錯，但所謂的前例是指曾勇夫與林偕得，前者代理總長是因為當時的總長陳聰明因遭彈劾而下台，馬隨即批示由曾勇夫暫行代理，一共代理55天，因轉任法務部長，代理總長一職改由另一位主任檢察官林偕得接手。

林偕得兩度代理檢察總長，第一次代理是接曾勇夫棒子，第二次代理是黃世銘涉洩密案下台，林臨危受命代理，直到顏大和接任為止，兩次都約一個月時間。徐錫祥代理總長已66天，徐不僅創下被立法院否決後仍代理總長的新例，還刷新代理期間的記錄。這些紀錄得來不易，但泰半也得力於邢泰釗的「貢獻」了。       

邢泰釗 徐錫祥 三中案

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