南海政策「蔡規賴隨」陳以信：只會讓中華民國南海主權被邊緣化

南海仲裁十周年。國民黨文傳會主委陳以信表示，賴清德總統上任兩年，南海政策是「蔡規賴隨」、低調以對，這種刻意淡化主權的作法不會換來國際尊重，只會讓中華民國的南海主權一步步被邊緣化。他呼籲賴總統以實際行動展現決心，儘快親登太平島，向國際社會清楚宣示中華民國對南海主權的堅定立場絕不改變。

陳以信指出，當年他擔任總統府發言人時，曾襄助馬英九總統建立強化我國南海太平島主權論述，以聯合國海洋法公約第121條為核心，根據歷史、地理、地質、環境等各項事實，建立「太平島是島不是礁」的國際法根據，馬政府一起為太平島打一場國際戰。

陳以信說，在仲裁做成之前，總統府不僅製作厚達四百多頁「法庭之友」文件，透過管道送交海牙5位仲裁法官，國安會更安排6度登島行動。一月底馬英九頂著美國壓力親自登島，三月底他再帶24位國內外媒體登島，四月中旬還安排數十位國際學者登島開研討會。

陳以信說，馬英九本就是國際法專家，深知南海主張關乎中華民國重要權益，不僅提出南海和平倡議，主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，馬政府更動員相關部會向國際積極宣示。可惜蔡英文政府上任後，對南海主張轉趨消極低調，對外從未積極主張，對內也從未登島視察。

陳以信說，現在賴清德總統上任兩年，顯然南海政策是「蔡規賴隨」，賴清德政府也是低調以對。不過，這種刻意淡化主權的作法，不會換來國際尊重，只會讓中華民國的南海主權一步步被邊緣化，將對國家利益造成莫大傷害。因此，他誠摯呼籲賴總統

應以實際行動展現決心，儘快親登太平島，向國際社會清楚宣示中華民國對南海主權的堅定立場絕不改變。