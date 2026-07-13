影／民眾黨批經濟部濫發補助 要求將錢追回

民眾黨立法院黨團今天舉行「經濟部淪詐團提款機，國家補助矇眼在審？」記者會，民眾黨立法院黨團總召陳清龍與新北市議員參選人林子宇、陳怡君一同出席。陳清龍指出，根據經濟部補助申請須知，廠商利用相同、實質相似的研發內容申請補助，或者企業負責人、董監事最近3年有金融犯罪事實經判決確定，本來就不符合計畫申請資格，經濟部卻持續閉著眼睛給補助，民眾黨團要求把這些錢追回來。

林子宇表示，針對威如科技違法豪取國家補助，民眾黨先前早已舉行多場記者會，創造智能公司更是涉及王牌交易所詐騙案，經濟部卻持續想要欲蓋彌彰。她指出，根據114預算年度經濟部相關補助申請須知，如果廠商所提計畫內容已經獲得其他政府機關補助，或者以相同、實質相似的研發內容申請政府補助，本來就不符合計畫申請資格，威如科技卻接連申請經濟部商業發展署、中小及新創企業署等2個單位相關補助。

陳怡君則指出，115預算年度經濟部相關補助申請須知也載明，申請企業或其負責人、董監事最近3年有金融犯罪事實經判決確定，或者有涉案之虞經司法機關、審計部或其他有權機關通知，同樣不得予以核准。