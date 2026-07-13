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藍喊賴總統登太平島宣示主權 莊瑞雄：登島又會被質疑只是打卡

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）對菲律賓提出南海仲裁案裁決，昨屆滿10周年。中國大陸昨稱不接受、不承認該裁決。藍營批評民進黨政府對南海主權轉低調，呼籲賴清德總統應考慮在任內登太平島。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，賴總統去了在野黨又會質疑只是去打卡，解決爭端仍應透過海洋法公約，由國際做仲裁才是最好辦法。

我外交部昨重申，任何涉及我國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除我國參與，並指南海議題有4點原則，包括南海爭端應依據國際法、海洋法，和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；中華民國主張應以擱置爭議、共同開發，處理南海爭端。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情記者會，針對藍營質疑賴政府立場沒有馬政府強硬，莊瑞雄說，外交部4點聲明，南海諸島涉及到中華民國主權的部分，相信中華民國政府捍衛自己國家主權非常明確，有人認為應效法前總統陳水扁、馬英九親自登島宣示主權，但他認為賴總統如果去了太平島，在野黨又會質疑只是去打卡。

莊瑞雄指出，世界和平爭端解決的最好方式，本來就是透過國際海洋法公約由國際做仲裁，尤其涉及南海諸島，透過制度解決爭端才是最好辦法，不管是任何政黨執政，南海諸島該屬於中華民國主權的部分，政府不會退讓。

太平島 莊瑞雄 菲律賓

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