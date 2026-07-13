民眾黨團指經濟部閉眼給補助 國家資源慘淪詐團提款機

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，根據經濟部補助申請須知，廠商利用相同、實質相似的研發內容申請補助，或者企業負責人、董監事最近3年有金融犯罪事實經判決確定，本來就不符合計畫申請資格，經濟部卻持續閉著眼睛給補助，民眾黨團要求把這些錢追回來。

民眾黨立法院黨團上午舉行「經濟部淪詐團提款機，國家補助矇眼在審？ 」記者會，民眾黨新北市議員參選人林子宇表示，針對威如科技違法豪取國家補助，民眾黨先前早已舉行多場記者會，創造智能公司更是涉及王牌交易所詐騙案，經濟部卻持續想要欲蓋彌彰。

林子宇指出，根據114預算年度經濟部相關補助申請須知，如果廠商所提計劃內容已經獲得其他政府機關補助，或者以相同、實質相似的研發內容申請政府補助，本來就不符合計劃申請資格，這個概念非常簡單易懂，就是類似企劃不能重複申請，威如科技卻接連申請經濟部商業發展署、中小及新創企業署等2個單位相關補助。

林子宇再指，台灣人民對詐騙深惡痛絕，然而政府沒有防止詐騙，過去反而長期助長詐騙，2019年檢警破獲IBCoin詐騙案，當年主嫌林耿宏羈押獲釋之後，竟然又跟潘奕彰經營王牌交易所，經濟部竟然持續補助他們名下的公司，等於是一邊詐騙人民，一邊卻還在爽領經濟部補助。

林子宇說，王牌交易所主嫌謝詩瑩成立萓篆公司，公司地點就直接登記在三立集團大樓，王牌交易所獨家贊助三立電視節目，整個詐騙體系洗錢超過4500萬元，結果經濟部竟然選擇幫忙背書，甚至還請詐騙案主謀姜建良錄製節目，「真的是有夠荒謬，根本就是請鬼拿藥單。」

民眾黨新北市議員參選人陳怡君表示，115預算年度經濟部相關補助申請須知也載明，申請企業或其負責人、董監事最近3年有金融犯罪（包括但不限於詐欺、侵占、內線交易、洗錢與賄賂等）事實經判決確定，或者有涉案之虞經司法機關、審計部或其他有權機關通知，同樣不得予以核准。

陳怡君說，人客多公司獲得補助242萬4000元，時任董監姜建良、郭天銳涉及王牌交易所詐騙案，前者甚至早在2024年被依照犯罪組織、加重詐騙及洗錢罪起訴，狠狠打臉經濟部的補助申請規定，種種荒腔走板的審核情況，根本就是在浪費民脂民膏，經濟部應該跟國人公開說明，並且討回不該給的補助。

陳清龍表示，不管是面對威如科技、王牌交易所或人客多公司，經濟部完全就是閉著眼睛給補助，難道補助須知都是寫好玩，還是僅作為參考用？民眾黨團要求經濟部長龔明鑫出面說明，包括是否要把這些不該給的錢追回來，還有是否要徹查及究責到底。