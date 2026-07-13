【專家之眼】司法案件與政治解讀

在巴威颱風來襲前夕，台灣社會發生政論名嘴遭襲受傷事件。案發後嫌疑犯奔赴機場，在潛逃出境前被捕；隨後社會各界，特別是不同政黨派系與特定政治人物，對此案件基本性質，紛紛各自表達觀點，並給予落差甚多之解讀定位。

古今中外政壇人物與媒體人士遭致襲殺事件層出不窮，雖然有些案件能夠透過司法調查，最後讓作案情節水落石出，讓行兇者被繩之以法，但能否藉由破案結果，順利將犯案者背後政治動機完全釐清？各方往往卻是固執己見，完全拒絕不符合本身政治觀點之客觀事實，到頭來還是各說各話，不論司法調查與審判結果為何？終究是無法讓案件政治爭議層面上順利結案。

為何涉及政治之司法案件難以在政治爭議層面獲得定論？在人類歷史中，政治襲殺最後變成司法調查無法獲得最終結果之無頭公案，更是不勝枚舉。究其真正原因，正是因為政治就如宗教，往往會變成只問立場不論是非，完全依據價值信念取捨之信仰；在政治指控毋須證據前提下，所以搞到各說各話各執己見毫不令人意外。

值得注意的是許多政治襲殺案件，對於政治操弄來說，不破案抓到真兇，所能獲得之政治效應，往往更為划算。許多無法破案之政治襲殺案件，經常是被作為政治動員催化劑，更是作為指控政治對手，營造恐怖氛圍，掀起選戰高潮，催促選民投票有利口實。

同時在此更要提醒，對於政治襲殺案件行兇者作案動機，透過政治操作更是可以無限擴張解讀，並且可在毫無證據前提下，延伸牽扯政治敵手。因此對於政治人物來說，無不見獵心喜趁機炒作。

對於當權執政者來說，若是能夠掌控司法調查程序與進度，運用辦案節奏、步調與進程，適時配合政治脈動，對外釋放偵辦狀況，儘管不無可能有違偵辦司法案件不對外公開案情資訊基本信條，但是導引社會民意所獲政治利益，往往就會讓政治人物自甘墮落，放棄基本道德底線，運用司法資產獲取政治利益。

司法界曾有人士感嘆指出，由於台灣社會對於司法審判結果普遍缺乏信任，不論就道德義理、司法正義或是政治算計角度切入審視，說實在話，簡直就是要讓司法人員去完成上帝才能達到之公正裁判。

不過當前台灣社會各界對於司法所抱持負面觀感與評價，實在是冰凍三尺非一日之寒所致；特別是當司法案件充滿高度政治性質時，最後司法裁判結果能否讓台灣社會接受，吾人實在難以樂觀預估。

不論如何，此等充滿高度政治性質之司法案件，不論是犯案兇嫌，抑或是被害人，甚至是所有司法機關，在偵辦與審理過程中，都會受到台灣社會各方嚴肅檢驗，當事人原來不欲人知之隱私與難堪往事，都會被媒體與政論界挖出，並且受到詳細與認真檢視。

因此，原先認為可藉此案件獲得政治利基，並藉此進行社會動員，讓選舉票房有所斬獲，很有可能到最後弄巧成拙適得其反，最後受到案情發展變化反噬，反而變成偷雞不著蝕把米。

最後還是要提醒，畢竟執政黨在掌控案件偵辦發展進程上，確實掌握有無法否認之執政優勢，所以此等帶有高度政治性質之司法案件，其偵辦與審理狀況，確實可作為執政黨判斷選情是否對其有利之參考指標。

假若執政績效良好，光憑政績就可獲得廣大社會民眾支持，自然就會淡化處理此等案件。所以執政黨愈是認真炒作該案件，就可證明選情相當不妙，才會端出此等挽救不利選情特效藥。