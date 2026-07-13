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陸官媒主張 聲索巴丹群島主權

聯合報／ 記者黃國樑賴錦宏周佑政／綜合報導

南海仲裁案裁決十周年之際，中共官媒環球時報十一日全版刊載「國內學者建議聲索巴丹群島主權」長篇報導，並援引專家學者觀點認為，巴丹群島作為「中國台灣固有領土」的地位具有充分的國際法依據，中方應聲索巴丹群島主權。

報導將暨南大學區域國別研究院與國際關係學院菲律賓研究中心日前在廣州舉辦的「日菲『畫界』背景下巴丹島主權問題學術研討會」的學者論證進行更多披露。

其中，中國南海研究院南海歷史文化研究所研究員王媛元指出，一八九五年紐西蘭「北奧塔哥時報」和美國紐約時報先後轉載來自俄國聖彼得堡電訊，顯示當時清政府計畫將巴丹群島與巴布延群島一併割讓給日本。這反映出當時國際社會對中國擁有巴丹群島主權的承認。文章更提到，三千多年前，就有中國台灣地區的先民遷移到巴丹群島居住。巴丹群島島民與華夏民族有著密切的血緣關係，群島居民與台灣蘭嶼的達悟族人還能夠流暢地進行溝通。

熟悉區域安全事務的我國安人士昨表示，這是對岸複製對台認知作戰與法律戰模式，企圖透過歷史敘事、法律論述、認知作戰及海上灰色地帶行動，逐步擴張對第一島鏈的控制。

此外，針對日本外務大臣茂木敏充表態支持南海仲裁案裁決，大陸外交部昨晚批評茂木敏充公然為非法裁決張目，攻擊指責中國合法主張，中方表示強烈譴責和堅決反對；並稱這是日本想介入南海，攪亂地區。

南海 中方 紐約時報 巴丹群島

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